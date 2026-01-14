Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.4 комментария
Минпросвещения обещало рассмотреть предложение о функциях классных руководителей
Министерство просвещения России готово рассмотреть инициативу о новых функциях классных руководителей, если она поступит официально, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули: «Министерство просвещения сообщает, что на текущий момент официальное предложение о преобразовании должности классного руководителя в школах с наделением статуса наставника и освобождением от предметной нагрузки в ведомство не поступало. В случае поступления официального заявления оно будет проанализировано с учетом действующих нормативных актов и текущей образовательной практики».
Ранее в СМИ появилась информация, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил изменить статус классных руководителей, наделив их полномочиями наставников и освободив от преподавания предметов. Минпросвещения подчеркивает, что любые изменения должны соответствовать действующему законодательству и образовательной практике.
Пока министерство не получило официальных предложений по данному вопросу, обсуждение остается на уровне инициативы. Решения будут рассмотрены после поступления документов в установленном порядке.
