Овощи борщевого набора подешевели в торговых сетях в конце 2025 года на 28%

Tекст: Дарья Григоренко

Как отмечают в ассоциации, за год социально значимые продукты «первой цены» в целом подешевели на 9,3%, при этом снижение зафиксировано в 16 из 25 категорий. Наиболее заметно снизились цены на рис – на 41%, белокочанную капусту – на 38%, картофель – на 31%, репчатый лук – на 25%, поваренную соль – на 24%, сливочное масло – на 22,5%, свеклу – на 22%, морковь – на 19,7%, куриные яйца – на 16,9% и сахар-песок – на 15%, передает ТАСС.

Также подешевели пшеничная мука, говядина, вермишель, баранина, пшено и молоко, уточняют аналитики АКОРТ. Средняя наценка торговых сетей на такие товары в декабре составила 3%, что на 1,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее. В семи категориях «первой цены», включая морковь, капусту, рис, куриные яйца, подсолнечное масло, говядину и сезонные яблоки, товары продавались ниже закупочной стоимости.

В то же время по сравнению с ноябрем 2025 года социально значимые продукты «первой цены» подорожали на 0,5%. Сезонное повышение зафиксировано на все овощи борщевого набора: лук стал дороже на 8,5%, морковь – на 5,8%, картофель – на 5,6%, свекла – на 3,3%, белокочанная капуста – на 2,2%. Одновременно наблюдалось снижение цен на соль, гречку, рис, сливочное масло, пшеничную муку, свинину, хлебобулочные изделия, тушки цыпленка-бройлера, вермишель, сахар и ржаной хлеб.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что возможность заключать соглашения о стабилизации цен на ключевые товары между регионами, производителями и торговыми сетями продлена до конца 2029 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России заметили снижение цен на так называемый борщевой набор. «Единая Россия» призвала уменьшить давление контрольных органов на сельхозпроизводителей. Власти обсудили возможность введения жесткого регулирования цен на зерно и макароны.