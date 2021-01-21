В России задумались над жестким регулированием цен на зерно и макароны

Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве стали рассматривать возможность введения жесткого регулирования стоимости зерна и макаронных изделий, сообщают СМИ.

Об этом 20 января заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участника встречи. Как сообщается, Минсельхоз не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен.

По данным «Совэкона», за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тыс. рублей за тонну. Кроме того, чиновников волнует подорожание макаронных изделий. По данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%. По словам Лут, которые приводит издание, если рост продолжится, то стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом.

В Минсельхозе заявили, что пока рекомендовали властям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

Между тем в пресс-службе Минсельхоза сообщили РИА «Новости», что считают достаточными меры правительства по стабилизации цен на продукты. «Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены 20 января на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК. В частности, на мероприятии было отмечено, что рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов», – сказали в пресс-службе.

«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен», – добавили в министерстве.

В начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

К соглашениям присоединились порядка 7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы.