Путин назвал причины роста цен на продукты в России

Рост стоимости продуктов в России связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства подчеркнул, что рост цен на продовольственные товары в России не связан с пандемией нового коронавируса.

«А вот рост на базовые продукты питания. Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок – вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 1,5%? Ну слава Богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. (…) А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия – 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?» – передает слова Путина РИА «Новости».

По его словам, причиной стала «динамика цен на мировых рынках, и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности». Путин потребовал своевременно реагировать на негативную динамику цен на продукты в России, передает ТАСС.

Ранее президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.