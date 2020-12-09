Путин призвал не допускать ситуации, когда людям не хватает денег на продукты

Президент Владимир Путин призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

«Смотрите, как бы у нас не получилось как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, может, не помните, а я помню. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Мы сейчас об этом поговорим на втором совещании», – заявил глава государства на совещании с правительством, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания, он касается и мер поддержки, которое правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. «Это все правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям», – сказал Путин.

При этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильная. «В целом ситуация на продовольственном рынке — она стабильная, дефицита продуктов мы не наблюдаем», – сказал министр на совещании.

Газета ВЗГЛЯД писала в мае, что Россия может вновь стать крупнейшим мировым экспортером пшеницы, обогнав Евросоюз, США и Канаду.