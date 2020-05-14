Российским аграриям пообещали мировое лидерство

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14 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Фото: NASA/wikimedia.org
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. О чем идет речь, какими будут космические двигатели будущего и какие разработки на эту тему ведутся в России и в мире? Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет фактически превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Российским аграриям пообещали мировое лидерство

              Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы    14 мая 2020, 22:00
              Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.

              В новом 2020/2021 сельхозгоду Россия может вернуться на пьедестал и снова стать мировым лидером по экспорту пшеницы, считают эксперты американского минсельхоза. Спрос на пшеницу в условиях пандемии в мире резко вырос, что в итоге заставило многие страны ввести временные ограничения на ее экспорт. 

              Урожай пшеницы в России в этом году составит 77 млн тонн (без учета Крыма). Это на 5% больше, чем в прошлом году, и на 6% выше среднего валового сбора за пять лет.

              В американском ведомстве указывают на высокую урожайность пшеницы в России: средний ее показатель составит 2,8 т/га, что станет вторым результатом после рекорда 2017 года. Тогда, напомним, Россия собрала 85,1 млн тонн пшеницы.

              Больше пшеницы в этом сезоне соберут только Китай (135 млн тонн) и Индия (103 млн тонн). Однако и потребление ее внутри этих стран высокое. Поэтому экспортный потенциал там невелик. Тогда как Россия потребляет меньше половины от производства пшеницы. Поэтому рост урожая позволит ей нарастить экспорт до 35 млн тонн, посчитали американские специалисты. При этом конкуренты России по этому показателю – ЕС, США и Канада – отправят на экспорт меньше пшеницы, что обеспечит лидерские позиции именно нашей стране.

              «По пшенице ждем урожай в 77 млн тонн. Но если повезет с погодой, то может быть и больше 80 млн тонн»,

              – считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

              «Причины таких прогнозов – расширение посевных площадей, а также ожидания по повышению урожайности. Но многое будет зависеть от погоды и обеспечения посевов влагой, а также погоды во время уборочных работ. Апрельская засуха и заморозки в ряде регионов уже внесли свои коррективы в прогнозы по урожайности зерновых, а впереди еще лето и осень», – говорит Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз».

              «На юге России наблюдается крайне противоречивая ситуация из-за засухи. В разных районах картина сильно отличается. Есть улучшения по Черноземью и Волге, но каким будут июнь и июль – еще загадка. Поэтому твердо говорить о производстве 77 млн тонн пшеницы пока еще преждевременно», – считает гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

              Его прогнозы по урожаю пшеницы несколько скромнее, однако он верит в экспортный потенциал. «В будущем сезоне Россия действительно может оказаться номером один по экспорту пшеницы. Мы можем экспортировать от 32 до 35 млн тонн пшеницы. Хотя боюсь, что наш Минсельхоз может что-то придумать в новом сезоне, в этом уже ввели квоты на экспорт пшеницы до 1 июля», – говорит Петриченко.

              Поможет ожидание снижения урожая в Евросоюзе, что сократит его экспортный потенциал. «В ЕС валовой сбор пшеницы снизится из-за неблагоприятной погоды – малоснежной зимы и засушливых осени и весны. Где-то вред нанесли заморозки», – считает Петриченко.

              Погода навредит также урожаю зерновых на Украине. Причем американский минсельхоз прогнозирует украинским аграриям скромное снижение производства пшеницы – с 29 млн тонн до 28 млн тонн.

              «Но учитывая, какая сильная засуха наблюдается на юге Украины, думаю, что снижение урожая будет более значительным, чем прогнозирует минсельхоз США»,

              – говорит Владимир Петриченко.

              Украинские аграрии соберут в новом сезоне 65–68 млн тонн урожая зерновых против 75 млн тонн в прошлом сезоне, ожидает местное министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. «Хорошо, что пошли дожди и ситуация с засухой исправляется. Битва за урожай происходит постоянно», – говорит глава украинского ведомства Игорь Петрашко. Урожай пшеницы в стране снизится на 11% – до 25,4 млн тонн, прогнозируют в «Проагро».

              Украинские аграрии столкнулись с огромными проблемами из-за отсутствия влаги. Местные СМИ рассказывают о самоубийстве одного из фермеров в Одесской области – он потерял весь урожай во время засухи и не смог рассчитаться даже за аренду паев.

              «Я такой земли никогда не видел – пустыня. Даже не знаю, что на ней может вырасти и что вообще делать дальше. То ли капельное орошение придется массово ставить, то ли африканские культуры выращивать», – говорит украинскому изданию «Страна» фермер из Киевской области Алексей.

              В России ситуация выглядит пока куда более позитивной. Хотя оценки могут быть еще пересмотрены, так как сезон начинается только с 1 июля. Устойчивые прогнозы по валовому сбору зерновых появятся только к концу сентября, отмечает Востриков.

              Если с погодой повезет, то для России год в целом по зерновым может быть крайне успешным. Урожай зерновых обещает быть достаточно значительным – в районе 124 млн тонн, что больше, чем в прошлом году, считает Злочевский.

              Несмотря на то, что мировые цены на зерновые оказались под давлением на фоне роста запасов зерновых, для российских производителей и экспортеров этот год обещает стать прибыльным. «Совсем недавно мы пережили волну девальвации. Она выгодна для агропромышленного комплекса России как экспортно ориентированной отрасли. Если курс рубля не будет сильно укрепляться и будет оставаться в текущем коридоре, то новый сезон для торговли зерном и продукцией нового урожая будет относительно прибыльным делом», – считает Владимир Петриченко.

              В условиях пандемии спрос на пшеницу и в целом на зерновые в мире подрос из-за увеличившегося потребления. Появились опасения относительно нехватки продовольствия в некоторых странах мира.

              «Зерновые – это стратегический базовый продукт для перерабатывающей промышленности и корма для животноводства, поэтому различные страны-экспортеры очень внимательно следят за самодостаточностью для внутреннего потребления. Чтобы не допустить недостаток зерна на внутреннем рынке, Минсельхоз применил механизм экспортной квоты», – говорит Востриков.

              Петриченко считает, что дефицита зерна в мире ждать не стоит. «Количество пшеницы, кукурузы и риса на нашей планете увеличится. Несмотря на рост потребления, могут увеличиться запасы зерновых. Поэтому дефицит не грозит. Вопрос лишь в том, насколько увеличатся запасы и как сильно это скажется на мировых ценах», – говорит гендиректор «ПроЗерно».

              Россия является крупнейшим игроком на рынке пшеницы, имеет сильные позиции по ячменю и по подсолнечному маслу (на втором месте после Украины).

              «У нас по всем продовольственным пунктам есть четкий и ясный профицит. Поэтому роста цен на хлебобулочные изделия не может быть. Вопрос лишь в том, станем мы суперлидерами или просто лидерами в мировой торговле», – считает Владимир Петриченко.

              «Россия является нетто-экспортером зерновых, и внутреннее потребление составляет чуть более половины урожая. Поэтому наша страна будет обеспечена продуктами питания гарантированно. Регулятор, как мы видим, очень внимательно следит за балансом зерна, позволяющим закрывать все потребности внутреннего потребления», – заключает Востриков.

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