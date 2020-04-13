Пандемия изменит рынок импортного продовольствия в России

Взгляд
13 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
Разделы

За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
Перейти а раздел…

«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

Зоя и Александр Космодемьянские, предвоенная фотографияФото: РИА Новости
13 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, под Кенигсбергом погиб командир батареи самоходных артустановок ИСУ-152 старший лейтенант Александр Космодемьянский – брат знаменитой Зои Космодемьянской. На момент гибели ему исполнилось всего девятнадцать лет, но за спиной у Александра уже было немало воинских подвигов. Его желанием было отомстить за гибель сестры. И он мстил. Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как Ухань праздновал окончание карантина

    Кто и как женился в СИЗО

    Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

          Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?
          • Совершенно не опасен

          • Опасен не больше, чем грипп

          • Очень опасен для пожилых

          • Очень опасен для всех

          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин допустил использование средств Минобороны для борьбы с коронавирусом
              Путин предложил создать госрезерв средств индивидуальной защитыКудрин предрек трехкратный рост числа безработных в РоссииВопрос дня: Как получить цифровой пропуск в Москве?Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин
              Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусомВ Москве разъяснили правила передвижения детейВласти Москвы обратились в полицию из-за намерений «положить» сайт с пропускамиВ пожарах в Чернобыльской зоне обвинили сталкеров
              YouTube разблокировал видео обращения Путина к россиянамВОЗ назвала причину ужесточения карантинных мер в МосквеПротоиерей Смирнов посоветовал россиянам просить милостыню на самоизоляцииЛукашенко раскритиковал «перегибающих» белорусов в медицинских масках

              Борьба с вирусом


              Собянин заявил о снижении случаев госпитализации в тяжелой форме в Москве

              популярный певец


              Стас Михайлов заразился коронавирусом

              инвестиционный спор


              Стокгольмский арбитраж вынес решения о взыскании с Украины расходов ВЭБ.РФ

              Видео

              соглашение ОПЕК+


              За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

              Массовая изоляция


              Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

              Пасхальные богослужения


              Технический прогресс поможет церквям спасти десятки тысяч жизней

              воинские подвиги


              Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

              Одним словом – переживем


              Владимир Можегов: Либералы хуже печенегов и половцев

              Новая реальность


              Андрей Колесник: Коронавирус открыл элитам простые истины

              Мистическая случайность


              Дмитрий Родионов: Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?

              Пандемия изменит рынок импортного продовольствия в России

              Столь привычные в последнее время на прилавках тропические овощи и фрукты вновь могут стать экзотикой в наших краях   13 апреля 2020, 17:00
              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
              Текст: Михаил Кувырко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              По мере распространения коронавируса, из разных концов планеты все больше сигналов либо о повышении цен на продукты, либо вовсе о начале их дефицита. Судя по всему, эта тенденция не обойдет и Россию. Какие именно продуктовые товары могут подорожать или даже исчезнуть – и что нужно делать, чтобы не допустить этого?

              Резкое подорожание имбиря и лимонов, которые народная молва называет эффективным средством от коронавируса, – одна из самых обсуждаемых в последние дни тем в соцсетях и массовых СМИ. Судя по ряду сообщений, цены на эту продукцию в регионах действительно подскочили до неприличного уровня. Например, килограмм лимонов, еще недавно стоивший чуть больше 100 рублей, теперь продается в рознице по 400-500, а цены на имбирь достигают пяти тысяч рублей за килограмм. На днях в дело вмешалась даже Генпрокуратура, поручившая Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета (корень имбиря, чеснок и лимоны).

              Обвинять в происходящем жадных коммерсантов можно лишь отчасти, поскольку по мере развития ситуации с коронавирусом с поставками ряда привычных для россиян товаров стали возникать серьезные проблемы. Совсем недавно, например, Турция, откуда в Россию поступает почти половина лимонов, ввела ограничения на их экспорт до 31 августа. Такое решение власти объяснили растущим спросом на внутреннем рынке, хотя пока речь не идет о полном запрете вывоза – экспортерам предписано оформлять разрешение в турецком минсельхозе.

              Аналогичные проблемы уже возникают и с другими импортными продуктами, которые невозможно ввозить либо из-за временных ограничений, либо в силу логистических сложностей, возникших при перекрытии границ. «Ситуацию в России также стоит рассматривать, исходя из общемировых событий, а не только опираясь на наши внутренние проблемы, – комментирует Дмитрий Гелемурзин, исполнительный директор агрохолдинга Goldman Group. – Сейчас нечто подобное происходит в глобальном масштабе: из-за карантинных мер многие страны начали ощущать перебои в поставках продуктов.

              Импорт продовольствия затруднен, а экспорт страны ограничивают сами. Также из-за карантина сезонные рабочие, занятые в сельском хозяйстве, не могут попасть на свои рабочие места. Всемирная организация здравоохранения, ВТО и ООН уже предупреждают о возможном наступлении продовольственного кризиса в мире из-за пандемии коронавируса».

              Исходя из этих реалий, прогнозирует Гелемурзин, можно ожидать если не полного прекращения поставок в Россию ряда импортных продуктов, то их дефицита – это касается цитрусовых и бананов, чая и кофе, орехов, экзотических фруктов. Практически полностью эта продукция поступает к нам из-за границы, замещающего производства в России нет или же оно составляет не более 1% (например, чай). Кроме того, предупреждает эксперт, возможны перебои с говядиной, свининой, мясом птицы, замороженной рыбой – здесь, несмотря на проведенную работу по импортозамещению, доля импорта все еще достаточно велика (от 15% до 35%).

              Генеральный директор ГК «РосАгроМаркет» Богдан Григорьев, напротив, считает, что примеры имбиря и лимона вряд ли распространятся на другие категории продовольствия – глобальных прекращений поставок, перебоев и дефицитов, по его мнению, ожидать не стоит. К тому же ряд импортных продуктов питания можно отнести к социально значимым – например, детское питание и бананы, как наиболее дешевый и массовый фрукт наравне с яблоками, выращивание которых уже в значительной степени удалось локализовать в России благодаря контрсанкциям.

              На российском рынке, напоминает эксперт, значительная часть овощей, мясной, молочной продукции, рыбы, птицы – это отечественное производство, поэтому паниковать по поводу этой продукции излишне.

              «Также со времен контрсанкций и запрета европейского импорта Россия научилась находить другие источники импорта – это и Средняя Азия, и Ближний Восток, и даже Латинская Америка. В случае перебоев из одних стран, рынок и сейчас будет оперативно перестраиваться», – считает эксперт.

              И все же вокруг импорта овощей и фруктов сейчас сложилась неясная ситуация, отмечает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: постоянно то вводятся запреты на ввоз этой продукции из определенных стран, то отменяются. Не исключено, что из-за нынешних проблем с лимонами России придется снова открывать импорт этой продукции из Китая, приостановленный в начале года (как сообщал тогда Россельхознадзор, в китайских цитрусовых российские специалисты систематически выявляют опасные карантинные объекты).

              «Очевидно, что у ретейлеров уже сформировалась система работы в таких условиях, и «план В» всегда готов к исполнению, – говорит Манкевич. – Поэтому до конца лета мы ожидаем новых экспортеров фруктов и овощей. Предположительно, за фрукты будут ответственны Азербайджан, где в последние три года отмечались «лимонные рекорды», Армения, Китай, Вьетнам, Египет, который наращивает экспорт манго. Но в целом овощи и фрукты – это наиболее рискованная позиция, цены на которую могут вырасти».

              Кроме того, считает эксперт, серьезные риски сложились для поставок продовольствия из таких охваченных коронавирусом стран, как Италия и Франция. Например, в общем российско-итальянском товарообороте на долю продукции пищевой промышленности в прошлом году пришлись весомые 9,2%.

              «Из Италии мы завозим вино, кофе, макаронные изделия и оливковое масло – они, вероятно, станут жертвами кризиса и частично исчезнут с полок, – говорит Виталий Манкевич. – В связи с пандемией, которая нанесла по Италии сильнейший удар, скорее всего, мы не увидим на российских полках товаров мелких итальянских мануфактур и частных виноделен. Они либо разорены, либо из-за сокращения производства смогут работать только на внутреннем рынке или рынке стран Евросоюза.

              То же самое касается французских вин и сыров. В целом складских запасов хватит на один-два месяца, после чего товары начнут пропадать с полок. Однако альтернативой итальянскому кофе может стать кофе, например, из Вьетнама, который не первый год наращивает экспорт зерен в Россию».

              Цены на траектории взлета

              Еще более масштабно выглядит проблема роста цен на продовольствие в целом. На днях исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил «Известиям», что продукты питания в России подорожают на 5-20% по разным категориям товаров под воздействием падения курса рубля и коронавируса. Аналогичные заявления последовали и от других объединений производителей продовольствия.

              Ожидания скорого подорожания продовольствия действительно обоснованы, отмечают эксперты. Наталья Шагайда, директор НИЦ агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поясняет, что ситуация с коронавирусом может влиять на продовольственные цены разными способами. Например, при выявлении заболевания у работников на пищевом производстве может быть на время остановлена поставка продукции, хотя это вряд ли критичный фактор, поскольку производителей еды в России немало.

              Однако продовольственная цепочка способна нарушаться и иным образом.

              Маленькие производства, если резко сокращается спрос на их продукцию (например, кондитерские), могут просто закрыться, а торговые предприятия могут сократить закупку продуктов с коротким сроком хранения, так как люди меньше ходят в магазин. Риск невыкупа скоропортящихся продуктов также, вероятно, отразится на цене и ассортименте, хотя компании, которые не скорректируют быстро производство под спрос, могут снижать цены, чтобы продукция раскупалась. «Точно возрастут и издержки на дополнительные меры безопасности – обеззараживание рабочих мест, транспорта, залов супермаркетов, специальная одежда для работников. Это отразится на ценах», – прогнозирует Наталья Шагайда.

              Кроме того, на работе АПК могут негативно сказаться ограничительные меры. По словам Дмитрия Гелемурзина, ту же проблему замещения импортных поставок можно отчасти решать за счет наращивания производства в сельском хозяйстве, однако производители уже столкнулись с недостатком рабочих рук для начала сезона, что связано с карантинными мерами. В частности, в Краснодарском крае фермеры жалуются, что не могут начать сезон в полном объеме, так как мало выдается разрешений на работу – людей на поля и на производство нужно выводить в несколько раз больше.

              Но все же главный риск для цен на продовольствие сейчас исходит со стороны курса рубля, полагают аналитики. «Подорожают импортные товары, а за ними, ориентируясь на их цену, и российские. Подорожают те отечественные продукты, в которых есть импортная составляющая. На российские продукты и ресурсы, которые продаются в нашей стране, но которые ориентированы на экспорт, по опыту прошлых девальваций, также будет расти цена. Все эти изменения будут происходить разными темпами, но их определенно следует ожидать», – констатирует Шагайда.

              С наибольшей долей вероятности по причине роста курса доллара в ближайшее время вырастут цены на все основные продукты питания – начиная от хлеба и муки, заканчивая мясом и молоком, считает Гелемурзин.

              По его мнению, рост цен на продовольствие можно сдерживать, введя прямое государственное регулирование наценки на социально значимые продукты питания. Однако это означает, что государству придется компенсировать убытки производителям из бюджета.

              Пока дать уверенную оценку, какие продукты могут подорожать, а какие нет, сложно, добавляет Богдан Григорьев. Рубль в последние дни отыгрывает потерянные в начале марта позиции, поэтому основным фактором подорожания оказываются коронавирус и возникающие в связи с этим перебои в мировой логистике и торговле. Возникает и вероятность меньших урожаев летом–весной из-за того, что сейчас весь мир менее эффективно проведет посевной сезон из-за карантинов.

              Возможности сдерживания цен на продовольствие, считает Григорьев, должны дать устойчивость производителей и поставщиков продовольствия, помощь с кредитами (чтобы они были как доступны, так и не дорожали), упрощенные режимы ввоза продукции, снижение количества проверок. «Отдельное внимание следует уделить взаимодействию сетей и поставщиков: сети должны пойти на уступки поставщикам в части недопоставок, штрафов и иных санкций в это непростое время, с этим должно помочь и государство, – убежден эксперт. – Ну и самое время сегодня поддержать развитие инфраструктуры оптово-распределительных центров в России, которые позволили бы вывести доступность продовольствия и продовольственную логистику на принципиально новый уровень и дать возможность развития для малого и среднего бизнеса в продовольственном секторе».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............