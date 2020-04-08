ФАС заявила об отсутствии реальных предпосылок для роста цен на сахар и гречку

Запасы на рынках сахара и гречки покрывают спрос россиян, в связи с чем нет объективных предпосылок для роста цен, заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Рынки сахара, гречихи и крупы гречневой профицитны, а имеющиеся товарные запасы позволяют покрыть спрос потребителей. Объективных предпосылок для роста цен в настоящее время нет», – передает РИА «Новости» заявление ФАС.

Отмечается, что ФАС получает жалобы на изменение цен по сахару, гречке, овощам и фруктам.

«Одновременно ведомство ведет ежедневный мониторинг цен на социально значимые группы товаров и оперативно принимает меры антимонопольного реагирования на выявляемые нарушения», – сообщили в пресс-службе.

Указывается, что все эти товары обращаются на рынках с развитой конкуренцией, поэтому формирование цен на них осуществляется из объективных экономических причин, «в том числе под воздействием спроса и предложения».

«На рынке сахара действует более 70 сахарных заводов, принадлежащих 30 собственникам. В связи с поступлением информации о росте цен на сахар, а также о перебоях поставок товара в торговые сети, ФАС России были организованы внеплановые проверки ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, фасовку и оптовую торговлю сахаром, на предмет наличия картельного сговора», – отметили в пресс-службе ФАС.

Указывается, что кратковременное повышение цен, а также временное отсутствие товара в магазинах связано с перегрузкой логистических систем.

По данным Росстата, цены на сахар в России в марте текущего года увеличились на 13,5% относительно февраля. При этом в годовом выражении цены снизились на 22,4%. Гречка в марте подорожала на 6,2% к февралю, цены на крупы и бобовые в целом увеличились на 2,9%.

Накануне ФАС России также опровергла сообщения о якобы согласовании повышения цен на ряд продуктов, в том числе на чай, хлеб и консервы.