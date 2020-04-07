ФАС опровергла согласование повышения цен на хлеб и консервы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опровергла сообщения о якобы согласовании повышения цен на ряд продуктов, в том числе на чай, хлеб и консервы.

«В связи с распространением в средствах массовой информации сообщений о том, что поставщики продовольственных товаров планируют повышение отпускных цен на 5-20% для торговых сетей на такие категории товаров как кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба, и что такое повышение «прошло проверку» ФАС России, сообщаем: ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей», – передает РИА «Новости» сообщение ФАС.

Речь идет о статье «Известий» – издание заявило, что крупнейшие поставщики продуктов питания собираются пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уведомили об этом торговые сети. Речь якобы идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, хлебе и рыбе. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков при этом заявил, что предложения по повышению цен прошли проверку ФАС.

ФАС в связи с этим заявила, что Вострикову выдано предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний.

Кроме того, отмечается, что в условиях распространения коронавирусной инфекции ведомство усилило работу по мониторингу цен на социально значимые продукты. К ним относятся и перечисленные в статье товары.

«ФАС России проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства», – указывает служба.

Накануне сообщалось, что в ФАС поступают жалобы от россиян на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок.