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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    19 комментариев
    20 ноября 2024, 15:16 • Фоторепортаж

    Дональд Трамп и Илон Маск запустили Starship в космос

    Компания Space X провела запуск ракеты с прототипом космического корабля Starship. На полигоне присутствовали избранный президент США Дональд Трамп и основатель фирмы Илон Маск. В ходе испытаний аппарат совершил виток вокруг Земли и приводнился в Индийском океане (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

    Ракета была запущена с комсодрома Бока-Чика в Техасе. Перед поездкой Дональд Трамп писал о Starship как о «самом большом объекте, когда-либо оторвавшемся от Земли» (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

    Изначально предполагалось, что ракета, совершив виток вокруг Земли, вернется на стартовый полигон в Техасе. Однако по неизвестным причинам аппарат приводнился в океане. При этом в ходе предыдущих запусков возвращение на космодром отрабатывалось успешно (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

    Так, в ходе пятого запуска Starship ракетный бустер Super Heavy, оснащенный дополнительным двигателем, сумел сманеврировать к стартовому полигону. Там он был «пойман» специальными зажимами, разработанными компанией Space X (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

    Корабль Starship и ракета Super Heavy являются самым большим в истории космических полетов комплексом. Его высота на стартовой площадке достигает 121 метра, а общий диаметр конструкции равняется девяти метрам (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

    Напомним, глава компании Space X Илон Маск был крупным донором предвыборной кампании Дональда Трампа и принимал в ней активное участие. Избранный президент ранее назначил бизнесмена одним из руководителей нового министерства по повышению эффективности госуправления (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

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    Россия делает последний шаг к полной независимости от Boeing и Airbus

    Первые полеты полностью импортозамещенных МС-21 и SJ-100 c отечественными двигателями должны состояться в 2025 году, заявили в Минпромторге. Тем самым Россия покажет Западу, что не только может самостоятельно строить самолеты, но и делать их на 100% из собственных деталей независимо от западных двигателей и комплектующих. Подробности

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    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

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    «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО

    ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью «Орешника». Это новейшая баллистическая гиперзвуковая ракета в неядерном оснащении. Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии. По мнению экспертов, применением принципиально нового мощного оружия Россия показала свои не афишируемые ранее боевые возможности отнюдь не Киеву. Подробности

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    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

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