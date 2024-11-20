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Дональд Трамп и Илон Маск запустили Starship в космос
Компания Space X провела запуск ракеты с прототипом космического корабля Starship. На полигоне присутствовали избранный президент США Дональд Трамп и основатель фирмы Илон Маск. В ходе испытаний аппарат совершил виток вокруг Земли и приводнился в Индийском океане (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)
Ракета была запущена с комсодрома Бока-Чика в Техасе. Перед поездкой Дональд Трамп писал о Starship как о «самом большом объекте, когда-либо оторвавшемся от Земли» (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)
Изначально предполагалось, что ракета, совершив виток вокруг Земли, вернется на стартовый полигон в Техасе. Однако по неизвестным причинам аппарат приводнился в океане. При этом в ходе предыдущих запусков возвращение на космодром отрабатывалось успешно (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)
Так, в ходе пятого запуска Starship ракетный бустер Super Heavy, оснащенный дополнительным двигателем, сумел сманеврировать к стартовому полигону. Там он был «пойман» специальными зажимами, разработанными компанией Space X (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)
Корабль Starship и ракета Super Heavy являются самым большим в истории космических полетов комплексом. Его высота на стартовой площадке достигает 121 метра, а общий диаметр конструкции равняется девяти метрам (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)
Напомним, глава компании Space X Илон Маск был крупным донором предвыборной кампании Дональда Трампа и принимал в ней активное участие. Избранный президент ранее назначил бизнесмена одним из руководителей нового министерства по повышению эффективности госуправления (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)