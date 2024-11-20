Напомним, глава компании Space X Илон Маск был крупным донором предвыборной кампании Дональда Трампа и принимал в ней активное участие. Избранный президент ранее назначил бизнесмена одним из руководителей нового министерства по повышению эффективности госуправления (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

Корабль Starship и ракета Super Heavy являются самым большим в истории космических полетов комплексом. Его высота на стартовой площадке достигает 121 метра, а общий диаметр конструкции равняется девяти метрам (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

Так, в ходе пятого запуска Starship ракетный бустер Super Heavy, оснащенный дополнительным двигателем, сумел сманеврировать к стартовому полигону. Там он был «пойман» специальными зажимами, разработанными компанией Space X (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

Изначально предполагалось, что ракета, совершив виток вокруг Земли, вернется на стартовый полигон в Техасе. Однако по неизвестным причинам аппарат приводнился в океане. При этом в ходе предыдущих запусков возвращение на космодром отрабатывалось успешно (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

Ракета была запущена с комсодрома Бока-Чика в Техасе. Перед поездкой Дональд Трамп писал о Starship как о «самом большом объекте, когда-либо оторвавшемся от Земли» (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

Компания Space X провела запуск ракеты с прототипом космического корабля Starship. На полигоне присутствовали избранный президент США Дональд Трамп и основатель фирмы Илон Маск. В ходе испытаний аппарат совершил виток вокруг Земли и приводнился в Индийском океане (фото: Brandon Bell/AP/ТАСС)

Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности Перейти в раздел

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