Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.8 комментариев
Банки вернули россиянам сотни миллионов похищенных мошенниками рублей
Клиенты российских банков вернули почти 650 млн похищенных мошенниками рублей
Процедурой возврата через банки денег, похищенных мошенниками, воспользовались 15,5 тыс. человек, сумма возвратов составила почти 650 млн рублей. Об этом в рамках XXIII Международного банковского форума «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Около 15,5 тыс. человек успешно опротестовали мошеннические транзакции, передает ТАСС.
«Общая процедура возврата через банки – воспользовались у нас 15,5 тыс. человек. Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 млн рублей. Мы с банками проводим точечные истории, связанные с возвратом денег, когда деньги, например, упали на счет банка жертвы, но по факту до жертвы они не дошли», – отметил Вадим Уваров на XXIII Международном банковском форуме.
Представитель регулятора также обратил внимание на снижение среднего чека по операциям без добровольного согласия клиента. В прошлом году этот показатель составлял 18,6 тыс. рублей, а в текущем опустился до 15,5 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале этого года финансовые организации компенсировали гражданам 420 млн рублей украденных средств.
Во втором квартале общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций сократилась до 7,35 млрд рублей.
Ранее Банк России направил кредитным организациям специальный алгоритм для возврата денег пострадавшим.