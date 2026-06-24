Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
ЦБ: Банки вернули клиентам за 2026 год 420 млн украденных мошенниками средств
В первом квартале года финансовые организации смогли компенсировать гражданам около 6% от всех украденных злоумышленниками денег, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
«По нашей статистике, в первом квартале 2026 года гражданам вернули 420 млн рублей... Это составляет порядка 5-6% от общей суммы похищенных денег», – цитирует Уварова РИА «Новости».
Он пояснил, что кредитные организации уже достаточно эффективно выявляют мошеннические операции. По данным ЦБ, эффективность защитных систем банков от мошеннических списаний превышает 99%.
Также Уваров пояснял, что основными мишенями мошенников оказываются постоянно спешащие обеспеченные граждане, излишне самоуверенные молодые люди и доверчивые одинокие пенсионеры.