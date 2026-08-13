Подросток утонул во время тренировки по гребле на Кубани

Tекст: Алексей Дегтярёв

Погибший занимался в местной федерации гребли на байдарках и каноэ менее месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения из соцсетей.

Сообщается, что ребенку могли разрешить искупаться в реке Кубань на участке, где это запрещено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Органы прокуратуры края организовали проверку по факту утопления 14-летнего подростка во время тренировки по гребле в реке Кубань», – заявили в прокуратуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, под Нижним Новгородом 16-летний юноша погиб во время катания на сапборде.

В Чечне подросток и двое взрослых утонули в водовороте на реке Сунжа.

8 августа в Чите двое несовершеннолетних погибли во время купания в реке Ингоде.