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Британский экономист оценил Британию для Маска
Экономист Ван назвал Маску минимальную цену Британии в 13-15 трлн фунтов
Примерная цена Соединенного Королевства для американского предпринимателя Илона Маска составит не менее 13-15 трлн фунтов стерлингов, однако эта сумма не учитывает множество ключевых факторов, отметил профессор факультета экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван.
Ориентировочная стоимость Британии для американского миллиардера Илона Маска может составить порядка 18-20 трлн долларов, передает РИА «Новости».
Профессор экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван пояснил, что наиболее оправданной отправной точкой расчетов является чистое национальное богатство страны, которое в 2025 году достигло 13,3 трлн фунтов стерлингов.
«Если все же необходимо назвать число, я бы использовал цифру 13-15 трлн фунтов стерлингов как консервативный ориентир бухгалтерских расчетов… Это следует понимать как измеримый нижний ориентир, а не как цену, за которую Великобританию действительно можно было бы купить», – рассказал профессор.
Эксперт подчеркнул, что названная сумма не является гипотетической ценой государства. По его словам, она не учитывает человеческий капитал, институты, знания, культурное наследие и способность генерировать будущие доходы. В общий подсчет необходимо включать землю, недвижимость, инфраструктуру, предприятия, природные ресурсы и финансовые активы.
Ранее во вторник Илон Маск обратил внимание на публикацию сатирического портала Babylon Bee. В статье отмечалось, что бизнесмен якобы приобрел Британию для установления свободы слова, в ответ он поинтересовался стоимостью Великобритании.
Зимой миллиардер назвал британское правительство фашистским из-за массовых арестов за комментарии в интернете.
В конце прошлого года бизнесмен заявил о превращении Соединенного Королевства в полицейское государство.