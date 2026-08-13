Росстандарт утвердил новый ГОСТ для красной икры

Tекст: Денис Тельманов

Утвержденный документ устанавливает четкие критерии для деликатеса первого и второго сортов, передает ТАСС.

«Зернистая икра должна быть изготовлена из икры-зерна тихоокеанских лососей, обработанной поваренной солью, с добавлением растительного масла и пищевых добавок, в том числе консервантов или без них. Зернистую икру по качеству подразделяют на первый и второй сорт», – говорится в тексте стандарта.

Продукт должен фасоваться в стеклянные или металлические банки. Идеальные икринки описываются как чистые, целые и упругие, без сгустков крови.

Для высшей категории допускается лишь незначительное количество оболочек, тогда как во втором сорте могут присутствовать фрагменты пленки и слабые влажные зерна.

Цвет деликатеса должен соответствовать виду рыбы, однако для нерки и кижуча первого сорта возможна легкая неоднородность оттенка. Наличие посторонних запахов и примесей строго запрещено. Разработкой новых нормативов занимался Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Росстандарт запланировал обновление ГОСТа на икру для снижения массовой доли соли.

В феврале текущего года система «Честный знак» заблокировала продажу свыше тысячи тонн нелегальной красной икры. В 2024 году в России ввели обязательную маркировку этого деликатеса.