В России пресекли продажу свыше 1 тыс. тонн нелегальной красной икры
Система «Честный знак» с октября прошлого года заблокировала более 300 тыс. попыток сбыта красной икры, не прошедшей проверку, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
С октября прошлого года специальный механизм контроля остановил свыше 306 тыс. действий по реализации непроверенного товара, пояснил Зверев, передает ТАСС.
В основном речь идет о поддельной продукции, не соответствующей установленным требованиям.
Чаще всего, а именно в 67% случаев, ограничения накладывались из-за признаков контрафакта. Еще 21% нарушений касались работы производителей, а 8% были связаны с истекшим сроком годности. Общий объем остановленного товара оценивается экспертами в 1 тыс. – 1,2 тыс. тонн, что достигает 10% от годового производства.
Разрешительный режим реализации деликатеса, требующий обязательной маркировки, действует в стране с начала четвертого квартала. Кассовое оборудование магазинов автоматически сверяет код товара с базой данных и блокирует операцию при выявлении несоответствий.
