Эксперт рассказал, как выбрать качественную красную икру

Директор сети рыбных магазинов Ким дал советы, как выбрать качественную красную икру

Tекст: Вера Басилая

Алексей Ким рассказал о распространенности поддельной красной икры на рынке. По его словам, в преддверии новогодних праздников многие продавцы предлагают имитированную икру, выдавая ее за натуральную, передает канал «360».

Ким пояснил, что имитированная икра изготавливается из рыбного бульона. Она внешне и по вкусу напоминает настоящую икру, но стоит значительно дешевле. Недобросовестные продавцы могут продавать ее по завышенной цене, вводя в заблуждение покупателей.

По его словам, на прилавках можно также встретить «ястычную» икру, которая стоит на 20-30% дешевле обычной, но уступает ей по качеству. Для выбора качественного продукта Ким посоветовал обращать внимание на состав икры.

«В состав настоящей икры входит только лососевая икра и консерванты. Бывает икра без консервантов, там в составе только икра и соль», – отметил эксперт.

Ким также посоветовал покупать икру в проверенных местах, таких как супермаркеты и специализированные магазины, что поможет избежать подделок, которые могут быть расфасованы в пластиковые банки без этикеток.

«Стоит покупать икру, обращая внимание на внешние признаки. Икринки должны быть целыми, одинакового размера, икра должна быть не жидкая», – добавил Ким.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что в 2024 году производство красной икры в России обеспечит спрос на нее на Новый год.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут объяснила, что повышение цен на красную икру связано с цикличным уменьшением вылова лососевых.