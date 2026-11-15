Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В ДТП в Вологде погибли три человека
В Вологде автомобиль «Шевроле лачетти» столкнулся с «Газелью» и грузовиком «Скания», в результате погибли три человека, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.
Авария произошла около 19:19 мск на улице Гиляровского. По предварительным данным, водитель «Шевроле лачетти» при обгоне «Газели» задел ее, после чего столкнулся с грузовиком «Скания», передает ТАСС.
«В результате погибли три человека, находившихся в «Шевроле», – заявили в пресс-службе УМВД.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу количество жертв столкновения трех легковых автомобилей в Марий Эл возросло до четырех.
На прошлой неделе в Оренбургской области три человека погибли при столкновении автомобиля с лошадьми.