Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Минфин предложил освободить добычу марганца и хрома от налога на сверхдоходы
Минфин предложил отменить налог на сверхдоходы при добыче хрома и марганца
Статс-секретарь и заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что ведомство предложило исключить добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена из налога на сверхдоходы.
Министерство финансов выступило с инициативой освободить от налога на сверхдоходы добычу ряда полезных ископаемых, передает РИА «Новости».
«По результатам обсуждений в правительстве мы предлагаем из налога на сверхдоход исключить марганец, хром, вольфрам и молибден. Указанные полезные ископаемые практически не используются, не экспортируются, и в основном используются при выполнении ГОЗов», – сказал Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Госдумы одобрил законопроект о введении налога на сверхдоходы горно-металлургических предприятий.
Минфин скорректировал механизм налога по просьбе бизнеса.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил о нахождении взаимоприемлемого решения по вопросу налогообложения в отрасли.