Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Власти США исключили саботаж как причину сбоя в аэропортах
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что масштабный технический сбой в работе американских аэропортов не стал результатом злонамеренных действий.
«Мы знаем, кто проводил установку: американский патриот, ветеран. Мы не считаем, что это было саботажем», – заявил Даффи в интервью телеканалу ABC, которое приводит РИА «Новости».
Министр отметил, что власти пока не знают точной причины произошедшего. По его словам, два маршрутизатора с объектов контроля за авиасообщением в Техасе и Арканзасе изъяты и изучаются в лаборатории с участием ФБР. Указаний на хакерскую атаку также нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти США изъяли маршрутизатор, вызвавший масштабный сбой авиасообщения в стране.
Сотрудники американских аэропортов начали самостоятельно приобретать на маркетплейсах снятые с производства запчасти из-за сильной изношенности оборудования.
В субботу Даффи заявил о постепенной нормализации работы аэропортов после снятия запрета на вылеты.