Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В МИД сообщили об отправке узников украинских пыточных на передовую
Мирошник: Из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что людям, попавшим в украинские пыточные, грозит отправка на передовую, получение тяжелых увечий или гибель от побоев.
По его словам, жертв тайных пыточных на Украине часто используют для показательных штрафных работ или забивают до смерти, передает РИА «Новости».
«Часто за пребыванием в таких пыточных следуют показательные наказания в виде штрафных работ. Их могут отправить в виде копачей на передовую рыть окопы. Осужденных отправляют на передовую копать окопы под непрерывными обстрелами, фактически формируя из них аналоги штрафбатов. Если человеку везет, он выживает, если нет – гибнет под очередным ударом», – сказал Мирошник.
Дипломат добавил, что в других случаях человека сильно калечат, после чего он физически не может нести службу, поэтому жертву комиссуют и отправляют домой. Третьим вариантом исхода он назвал избиение задержанного до смерти и последующее внесение его в списки пропавших без вести.
По словам Мирошника, семья погибшего может узнать о его реальной судьбе только в том случае, если кто-то из сослуживцев или самих исполнителей преступления решит признаться в месте тайного захоронения тела. Он подчеркнул, что этот маховик издевательств строго запрещен международным законодательством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал граждан Украины добиваться наказания для организаторов пыточных.
В четверг Родион Мирошник заявил об одинаково жестоком отношении к российским военнопленным и провинившимся украинцам в тайных тюрьмах.
В среду дипломат сообщил о признании западными странами существования пыточных на Украине лишь под жестким нажимом.