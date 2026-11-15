Мирошник: Из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, жертв тайных пыточных на Украине часто используют для показательных штрафных работ или забивают до смерти, передает РИА «Новости».

«Часто за пребыванием в таких пыточных следуют показательные наказания в виде штрафных работ. Их могут отправить в виде копачей на передовую рыть окопы. Осужденных отправляют на передовую копать окопы под непрерывными обстрелами, фактически формируя из них аналоги штрафбатов. Если человеку везет, он выживает, если нет – гибнет под очередным ударом», – сказал Мирошник.

Дипломат добавил, что в других случаях человека сильно калечат, после чего он физически не может нести службу, поэтому жертву комиссуют и отправляют домой. Третьим вариантом исхода он назвал избиение задержанного до смерти и последующее внесение его в списки пропавших без вести.

По словам Мирошника, семья погибшего может узнать о его реальной судьбе только в том случае, если кто-то из сослуживцев или самих исполнителей преступления решит признаться в месте тайного захоронения тела. Он подчеркнул, что этот маховик издевательств строго запрещен международным законодательством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал граждан Украины добиваться наказания для организаторов пыточных.

В четверг Родион Мирошник заявил об одинаково жестоком отношении к российским военнопленным и провинившимся украинцам в тайных тюрьмах.

В среду дипломат сообщил о признании западными странами существования пыточных на Украине лишь под жестким нажимом.