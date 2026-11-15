В Лисичанске под завалами атакованного дроном ВСУ дома нашли тело женщины

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники профильных ведомств завершили работы на месте частичного обрушения многоквартирного дома в Лисичанске, заявил Пасечник в Max.

«Спасательные работы в Лисичанске завершены. В результате удара вражеского БПЛА по многоквартирному дому произошло обрушение крыши и перекрытий одной из квартир. К несчастью, при разборе завалов спасатели обнаружили погибшую пожилую женщину», – уточнил он.

Он добавил, что благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России из-под обломков удалось спасти мужчину. Пострадавший был госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Для ликвидации последствий атаки и оказания поддержки жильцам поврежденного здания задействованы все экстренные службы и местные власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу один человек погиб в результате серии атак украинских беспилотников в ЛНР.

В пятницу 63-летняя женщина погибла при ударе дрона в районе автобусной остановки в Луганске.

В понедельник атаки украинских войск по территории региона привели к гибели двух человек.