Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
В Киеве произошел очередной взрыв во время воздушной тревоги
Украинские средства массовой информации сообщили о новом взрыве в Киеве на фоне действующей в регионе воздушной тревоги, сообщили СМИ.
В столице Украины во время воздушной тревоги произошел очередной взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский портал «Новости.LIVE».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и части Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве во второй раз с начала суток объявили воздушную тревогу.
В украинской столице прогремел первый взрыв.
В субботу в Вышгороде под Киевом на территории складских помещений начался сильный пожар после серии взрывов.