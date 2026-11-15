Врачи зафиксировали рост случаев сахарного диабета после пандемии COVID-19

Tекст: Ольга Иванова

Врачи зафиксировали повышение распространенности сахарного диабета после пандемии коронавируса, так как подобные тяжелые инфекции наносят удар по иммунной системе человека и могут спровоцировать аутоиммунные заболевания, сообщает РИА «Новости».

«Мы отмечали в период ковида и посчитали после ковид-инфекции, что у нас повысилась распространенность сахарного диабета первого типа», – сказала Мокрышева.

Эндокринолог отметила, что инфекционные процессы запускают риски, приводящие к абсолютному дефициту инсулина и повреждению поджелудочной железы. При этом напрямую заболевания не связаны, однако на фоне тяжелой инфекции нарушается метаболизм и жировой обмен.

Риск развития сахарного диабета второго типа также повысился из-за изменения образа жизни людей в период пандемии. Из-за самоизоляции и перехода на дистанционную работу снизилась физическая активность, что привело к росту случаев ожирения, пояснила эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мокрышева сообщила о наличии эндокринных заболеваний у почти 90% жителей страны.

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