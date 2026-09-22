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    22 сентября 2026, 08:38 • Экономика

    Молдавия не справилась с высокими ценами на газ

    Молдавия не справилась с высокими ценами на газ
    @ Aurel Obreja/AP/ТАСС

    Бедная Молдавия так сильно хочет стать членом ЕС, что готова покупать более дорогой газ у европейских трейдеров. Эксперты говорят, что, по сути, Кишинев покупает все тот же российский по происхождению газ, только теперь в разы дороже. Это и стало основной причиной энергетического кризиса в стране. Какое решение есть у страны?

    Президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис перед началом отопительного сезона. Власти страны готовятся к сложной зиме из-за существенного роста цен на газ и вынужденного увеличения тарифов для населения.

    С 1 сентября правительство уже повысило тарифы на 41% на природный газ, поставляемый государственной компанией Energocom. Потому что средняя цена закупки природного газа выросла с 400 до 600 евро за тысячу кубометров.

    Однако теперь стоимость газа подскочила до 900 долларов за тысячу кубометров, и некоторые поставщики тепла в стране уже направили в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ)  заявки с просьбами о большем повышении тарифов. Из-за неподъемных счетов правительству приходится компенсировать затраты граждан из государственного бюджета.

    Молдавия импортирует около 0,9 млрд кубометров газа в год, закупая его на международных товарных биржах, в основном в Румынии.

    Молдавия практически не имеет собственных запасов природного газа и целиком зависит от внешних поставок топлива. Раньше республика закупала газ напрямую у российских поставщиков. Парадокс в том, что Молдавия продолжает покупать российский газ, только теперь через посредников, а не напрямую у Газпрома, и по более высокой цене.

    «Весь газ в Молдавию фактически идет из Румынии. А в Румынию этот газ, как правило, приходит по «Турецкому потоку» в Турцию, далее в Болгарию, оттуда в Румынию и в итоге этот газ поступает в Молдавию.

    Продает этот газ Болгарии не Газпром, а европейские трейдеры, в основном, болгарские и румынские. Но по происхождению это все тот же российский газ»,

    - говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    По сути, Молдавия покупает газ на общеевропейском рынке, где цены на газ остаются высокими и взлетели в сентябре до 900 долларов за тысячу кубов.

    Юшков напоминает, что бывали случаи, когда Молдавия покупала американский СПГ, который приходил в Грецию. Однако это чисто показательная, а не постоянная история. «Молдавии символически важно показать США, что страна якобы перешла от российского на американский газ, но на практике это просто более дорогой газ», - говорит Юшков.

    Разница между внешней и внутренней ценой так сильно выросла в этом году, что молдавские власти не справляются с компенсацией компаниям этой разницы.

    «Кишинев поднимает тарифы на газ для потребителей до уровня внешних цен. Потому что субсидировать внутренний рынок нечем.

    Власти не могут заплатить компаниям, чтобы компенсировать разницу цен сделать всю схему газоснабжения рентабельной. Молдавия бедная страна», - говорит эксперт ФНЭБ.

    Выход из этой ситуации только один - вернуться к прямым закупкам российского газа, что Молдавия делала десятилетиями, и не знала проблем.

    Кабинет министров республики принуждает жителей покупать российский газ через европейских посредников по завышенной цене, руководствуясь интересами правящей партии, заявил недавно бывший глава государства, руководитель крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

    Экс-президент сослался на статистику, по которой в первом полугодии 2026 гола страны Европейского союза закупили у России рекордные объемы энергоносителей на сумму около 12 млрд евро.

    Додон выступил за организацию прямых поставок газа из России на более привлекательных условиях и заявил о готовности самостоятельно провести соответствующие переговоры в Москве.

    Однако правительство Молдавии отвергло эту инициативу, объяснив невозможность такого сценария «политическим контекстом». Разрыв отношений с Российской Федерацией является требованием для присоединения страны к Европейскому союзу, уточнил спикер парламента республики Игорь Гросу.

    «Более дешевый газ от Газпрома для Молдавии - это путь не только политического, но и экономического урегулирования отношений с Россией. Экономического, потому что Газпром требует вернуть ему 709 млн долларов, которые «Молдовагаз» остается должен. Однако Кишинев этот долг не признает, отдавать его не хочет, поэтому нормализовать отношения сложно. Хотя российский газ был, конечно, значительно дешевле, чем европейский сейчас», - заключает Юшков.

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    Молдавия не справилась с высокими ценами на газ

    Бедная Молдавия так сильно хочет стать членом ЕС, что готова покупать более дорогой газ у европейских трейдеров. Эксперты говорят, что, по сути, Кишинев покупает все тот же российский по происхождению газ, только теперь в разы дороже. Это и стало основной причиной энергетического кризиса в стране. Какое решение есть у страны? Подробности

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