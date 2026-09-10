Европа без России коллекционирует газовые кризисы

Tекст: Ольга Самофалова

«Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. К началу сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах оказалась на самом низком уровне с 2011 года. Так плохо к отопительному сезону европейцы не готовились целых 17 лет. И это при том, что с 1 января 2027 года ЕС вводит запрет на весь СПГ из России. Цены на газ в Европе на бирже уже дошли до 950 долларов за тысячу кубометров. Это в 2,5 раза дороже, чем зимой 2025-2026 года. И это еще не предел. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул представитель Кремля. Как только Европа отказалась от российского трубопроводного газа, она не вылазит из газовых кризисов и проблем в промышленности.

В 2026 году цены начали расти с весны, причем, одна проблема накладывается на другую, потом на третью и сложился целый клубок негативных факторов.

Первая проблема возникла после зимы: газа в подземных хранилищах к концу отопительного сезона осталось мало. Вторая проблема появилась в марте, когда перекрыли Ормузский пролив, и катарский СПГ перестал приходить на мировой рынок, а для Европы Катар был третьим поставщиком СПГ. «Европейские газовые компании опасались активно закачивать газ подземные хранилища по высоким ценам, и ждали что вот-вот Ормузский пролив откроется и катарский СПГ выйдет на мировой рынок, что снизит цены. Какой смысл покупать сейчас газ по высоким ценам для закачки в ПХГ, если зимой цены будут ниже, и его продажа принесет убытки. Так европейские компании откладывали покупку газа для закачки в ПХГ неделю, две недели, три недели, месяц, два месяца, и дождались лета», - говорит Игорь Юшков. А летом наложился новый, третий фактор - это жара и засуха. Другие источники энергии - гидроэлектростанции и атомные станции стали работать плохо из-за низкой воды в Дунае, на газ поднялся дополнительный спрос и это снова заставило цены пойти вверх. «И сейчас мы видим очередной скачок цен, потому что с августа началась жесткая конкуренция Европы с Азией за СПГ. Япония и Южная Корея начали оттягивать на себя большие объемы СПГ, и чтобы удержать газ у себя Европе приходится платить больше. И еще добавляется, конечно, нервозность из-за того, что уже почти середина сентября, а заполненность европейских ПХГ составляет только 65 процентов. Чтобы выйти хотя бы на уровень 75%, европейцам надо закупать как можно больше СПГ. Это единственный способ увеличить импорт газа, потому что трубопроводный газ уже и так идет по максимуму. Рынок нервничает и его лихорадит из-за этого», - говорит Игорь Юшков.