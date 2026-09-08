Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.0 комментариев
До ранения такого счастья не было
Снайпер после СВО о глобальной переоценке мирной жизни: «До ранения такого счастья не было»
Молодой кадровый военный Денис Тихонов знал войну только по кинофильмам, но с первых дней принял участие в СВО.
Пересекая границу между Россией и Украиной, он понимал, что выполняет свой долг, но были и сомнения. Как реакция жителей приграничных территорий укрепила дух российских военных? Откуда в первые же дни СВО появилось знамя Победы? И почему, чудом выжив и получив инвалидность по зрению, герой открыл для себя новую жизнь и новые перспективы.