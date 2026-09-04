СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

СБП – это Система быстрых платежей Банка России.

Через СБП можно переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках.

Сервис работает круглосуточно.

Через СБП можно платить по QR-коду, кнопке, ссылке, NFC и заранее привязанному счету.

Переводы самому себе между счетами в разных банках бесплатны до 30 млн рублей в месяц.

Переводы другим людям через СБП бесплатны до 100 тыс. рублей в месяц.

При превышении лимита комиссия для физлиц не может быть выше 0,5% от суммы превышения и 1,5 тыс. рублей за один перевод.

При оплате товаров и услуг через СБП с граждан комиссия не взимается, а лимит бесплатных переводов не расходуется.

Перед подтверждением операции нужно проверять получателя, сумму, банк и комиссию.

Ошибочный перевод через СБП не отменяется автоматически: нужно обращаться в банк отправителя.

Что такое СБП простыми словами

СБП – это Система быстрых платежей Банка России. Сервис позволяет быстро переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, оплачивать товары и услуги, платить налоги и выполнять другие операции.

Для обычного пользователя СБП удобна тем, что не нужно знать номер карты получателя. Достаточно номера телефона и выбора банка, в котором открыт счет получателя.

Через СБП можно:

перевести деньги другому человеку;

перевести деньги самому себе между счетами в разных банках;

оплатить покупку по QR-коду;

оплатить услугу по ссылке или кнопке;

подключить оплату через заранее привязанный счет;

управлять подписками;

получать возвраты от продавцов;

пользоваться отдельными сервисами для бизнеса и самозанятых.

СБП работает между банками-участниками. Поэтому для перевода нужно, чтобы банк отправителя и банк получателя были подключены к системе.

Коротко: СБП – это способ быстро отправить деньги или оплатить покупку через банк без номера карты, чаще всего по номеру телефона или QR-коду.

Как работает перевод через СБП

Перевод через СБП проходит через мобильное приложение или интернет-банк. Пользователь выбирает перевод по номеру телефона, указывает получателя, банк и сумму, проверяет данные и подтверждает операцию.

Общий порядок такой:

1. Открыть приложение банка.

2. Выбрать раздел переводов.

3. Найти перевод через СБП или по номеру телефона.

4. Указать номер телефона получателя.

5. Выбрать банк получателя.

6. Ввести сумму.

7. Проверить имя получателя, банк, сумму и комиссию.

8. Подтвердить операцию.

Деньги обычно зачисляются быстро, в режиме реального времени. Но именно из-за скорости важно внимательно проверять реквизиты до подтверждения. Если отправить деньги не тому человеку, вернуть их может быть сложно.

Если переводите самому себе, нужно указать свой номер телефона и выбрать другой банк, где открыт ваш счет.

Какие операции можно делать через СБП в 2026 году

В 2026 году СБП – это уже не только переводы по номеру телефона. Система используется для платежей, покупок, подписок и расчетов между разными участниками.

Через СБП доступны:

переводы между физическими лицами;

переводы самому себе между счетами в разных банках;

оплата покупок и услуг по QR-коду;

оплата по NFC;

оплата по кнопке на сайте или в приложении;

оплата по ссылке;

оплата через заранее привязанный счет;

оплата налогов и отдельных госплатежей;

подписки и регулярные списания;

платежи юрлицам, ИП и самозанятым;

возвраты средств покупателям;

отдельные трансграничные переводы, если банк поддерживает такую возможность.

Набор функций может отличаться в конкретном банке. Один банк может поддерживать только базовые переводы и QR-оплату, другой – подписки, привязку счета, платежи по ссылкам и дополнительные сервисы.

Лимиты СБП в 2026 году

Лимиты СБП зависят от типа операции. Главное различие – переводите ли вы деньги самому себе, другому человеку или оплачиваете покупку.

Для переводов самому себе между счетами в разных банках действует лимит бесплатных операций до 30 млн рублей в календарный месяц. Это совокупный лимит по счетам в одном банке, а не по каждому счету отдельно.

Если сумма переводов самому себе превышает 30 млн рублей в месяц, комиссия может составлять 0,5% от суммы превышения, но не более 1,5 тыс. рублей за один перевод.

Для переводов другим физическим лицам действует бесплатный лимит до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма переводов другим людям превышает этот порог, комиссия может составлять 0,5% от суммы превышения, но не более 1,5 тыс. рублей за один перевод.

Максимальная сумма одной операции в СБП составляет 1 млн рублей, кроме переводов физических лиц между своими счетами в разных банках.

При оплате покупок через СБП лимит бесплатных переводов другим людям не расходуется. Для покупателя такая оплата проводится без комиссии.

Комиссии СБП в 2026 году

СБП нельзя описывать фразой «всегда бесплатно». Многие операции для граждан действительно бесплатны, но в пределах установленных правил и лимитов.

Для физлиц в 2026 году важны такие ориентиры:

переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц – бесплатно;

переводы самому себе сверх 30 млн рублей – комиссия до 0,5% от суммы превышения, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод;

переводы другим людям до 100 тыс. рублей в месяц – бесплатно;

переводы другим людям сверх 100 тыс. рублей – комиссия до 0,5% от суммы превышения, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод;

оплата товаров и услуг через СБП для граждан – без комиссии.

Для бизнеса СБП часто выгоднее карточного эквайринга, потому что комиссии ниже. Но точный тариф для организации зависит от вида деятельности, банка и условий подключения.

Банк должен показать информацию о комиссии до подтверждения операции. Если комиссия есть, ее нужно проверить заранее, а не после отправки денег.

Как перевести деньги через СБП по номеру телефона

Чтобы перевести деньги через СБП, нужен только номер телефона получателя и выбор банка, куда нужно отправить средства.

Пошагово:

1. Откройте приложение банка.

2. Перейдите в раздел «Платежи» или «Переводы».

3. Выберите «СБП» или «По номеру телефона».

4. Введите номер телефона получателя.

5. Выберите банк получателя.

6. Укажите сумму.

7. Проверьте имя получателя.

8. Проверьте банк и комиссию.

9. Подтвердите перевод.

Если у получателя несколько банков, важно выбрать правильный. Иначе деньги могут уйти на счет в другом банке, привязанном к тому же номеру телефона.

Перед подтверждением внимательно проверьте имя получателя. Если данные не совпадают с тем, кому вы собирались отправить деньги, операцию лучше отменить.

Как перевести деньги самому себе через СБП

Перевод самому себе через СБП удобен, если деньги нужно быстро переместить между своими счетами в разных банках. Например, с зарплатного счета на накопительный, брокерский, ипотечный или повседневный счет в другом банке.

Порядок действий обычно такой:

1. Откройте приложение банка, из которого хотите отправить деньги.

2. Выберите перевод через СБП.

3. Укажите свой номер телефона.

4. Выберите банк, куда нужно перевести деньги.

5. Введите сумму.

6. Проверьте данные.

7. Подтвердите перевод.

Также в некоторых приложениях есть отдельная функция пополнения счета из другого банка. В этом случае вы выбираете банк-источник, сумму и подтверждаете запрос на перевод в приложении того банка, откуда списываются деньги.

Главный плюс – лимит до 30 млн рублей в месяц без комиссии. При этом банк не вправе ограничивать размер или количество таких бесплатных онлайн-переводов самому себе в пределах установленного законом лимита, если речь идет о переводах, подпадающих под эти правила.

Как оплатить покупку по QR-коду через СБП

Оплата по QR-коду через СБП используется в магазинах, кафе, сервисах, на сайтах, в приложениях и у некоторых самозанятых. Для покупателя такая оплата обычно выглядит как сканирование кода и подтверждение платежа в банковском приложении.

Порядок действий:

1. На кассе, сайте или в приложении выберите оплату через СБП.

2. Отсканируйте QR-код камерой, приложением банка или СБПэй.

3. Проверьте название продавца.

4. Проверьте сумму.

5. Проверьте назначение платежа.

6. Подтвердите оплату.

7. Сохраните чек.

Через СБП можно платить не только по QR-коду. В некоторых случаях доступны оплата по кнопке, ссылке, NFC или заранее привязанному счету.

Перед оплатой нужно убедиться, что продавец действительно поддерживает СБП и что в приложении банка отображается правильный получатель.

Чем СБП отличается от перевода по номеру карты

СБП и перевод по номеру карты похожи для пользователя тем, что деньги уходят быстро. Но технически и по условиям это разные способы.

При переводе через СБП главным идентификатором является номер телефона и банк получателя. При переводе по карте – номер карты.

СБП часто удобнее, если:

вы не знаете номер карты получателя;

нужно перевести деньги между разными банками;

нужно быстро перевести деньги самому себе;

нужно оплатить покупку по QR-коду;

нужно использовать бесплатный лимит переводов.

Перевод по карте может быть привычнее, если получатель дал именно номер карты или банк не поддерживает нужную операцию через СБП. Комиссии по таким переводам зависят от банка, платежной системы и тарифа.

Главное отличие для пользователя: в СБП нужно особенно внимательно выбирать банк получателя, потому что к одному номеру телефона может быть привязано несколько банков.

СБП для бизнеса: оплата по QR-коду

Для бизнеса СБП – способ принимать оплату от клиентов без классического карточного эквайринга. Покупатель сканирует QR-код или нажимает кнопку оплаты, подтверждает платеж в своем банке, а деньги поступают продавцу.

СБП используют:

магазины;

кафе;

службы доставки;

онлайн-магазины;

сервисы услуг;

самозанятые;

индивидуальные предприниматели;

компании ЖКХ;

образовательные и медицинские организации.

Для бизнеса комиссия обычно ниже, чем по карточному эквайрингу. По данным Банка России, в целом комиссия для бизнеса при оплате товаров и услуг через СБП не превышает 0,7%, для ряда социально значимых категорий – 0,4%, для организаций сферы ЖКХ – 0,2%. При этом есть максимальные ограничения по сумме комиссии за операцию.

Чтобы подключить оплату через СБП, бизнес обращается в обслуживающий банк. Точные тарифы, сроки зачисления, виды QR-кодов и техническая интеграция зависят от банка.

Подписки через СБП: как работают и как отключить

Через СБП могут оформляться подписки и регулярные списания. Например, клиент один раз подтверждает привязку счета, а затем платежи проходят автоматически в пользу конкретного продавца или сервиса.

Такая схема удобна для регулярных услуг, но требует контроля. Пользователь должен понимать, кому он разрешил списания и в каком размере.

Управлять подписками, оформленными через СБП, можно в мобильном приложении банка. Там можно:

посмотреть актуальные подписки;

отключить ненужные подписки;

установить лимиты на списание;

проверить продавца;

контролировать регулярные платежи.

Если через СБП списались деньги по подписке, нужно открыть приложение банка и проверить активные разрешения. Если списание спорное, нужно обращаться в банк и к продавцу.

Как вернуть ошибочный перевод через СБП

Ошибочный перевод через СБП не возвращается автоматически. Деньги зачисляются получателю в режиме реального времени, поэтому банк не может просто отменить операцию как черновик после подтверждения.

Если вы ошиблись, нужно:

1. Сразу обратиться в банк, со счета которого ушел перевод.

2. Сообщить, что перевод был ошибочным.

3. Указать, в чем именно ошибка.

4. Приложить чек или скрин операции.

5. Дождаться запуска процедуры возврата.

6. При необходимости взаимодействовать с банком дальше.

Банки помогают клиентам в возврате ошибочно переведенных средств, но если деньги поступили реальному получателю, возврат обычно требует его согласия или правовой процедуры.

Если перевод ушел мошенникам, действовать нужно срочно: обратиться в банк, заблокировать доступы при необходимости, сохранить документы и подать заявление в правоохранительные органы.

Безопасность СБП: как не перевести деньги мошенникам

СБП удобна, но скорость операций требует внимательности. Мошенники используют социальную инженерию, поддельные QR-коды, ссылки и просьбы срочно перевести деньги.

Правила безопасности:

проверяйте имя получателя до подтверждения;

проверяйте банк получателя;

не переводите деньги по просьбе незнакомцев;

не сканируйте QR-коды из сомнительных источников;

не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;

не сообщайте коды из СМС;

не передавайте доступ к банковскому приложению;

не устанавливайте приложения по ссылкам «от службы безопасности»;

проверяйте сумму перед оплатой;

отключайте ненужные подписки;

устанавливайте лимиты в приложении банка;

при подозрении на мошенничество сразу обращайтесь в банк.

Если в приложении банка перед подтверждением указано незнакомое имя или продавец, операцию нужно остановить. После подтверждения вернуть деньги может быть сложно.

Что делать, если деньги через СБП не дошли

Переводы через СБП обычно проходят быстро, но иногда у пользователя возникает вопрос: деньги списались, а получатель их не видит.

Что сделать:

проверить статус операции в приложении банка;

открыть чек;

убедиться, что номер телефона указан правильно;

проверить выбранный банк получателя;

уточнить у получателя, не поступили ли деньги на счет в другом банке;

обратиться в банк отправителя;

при необходимости получатель обращается в свой банк;

сохранить номер операции и чек.

Не стоит делать повторный перевод сразу, пока не понятно, что произошло с первым. Иначе можно случайно отправить деньги дважды.

Если банк подтверждает успешное исполнение, но получатель денег не видит, нужно проверить банк зачисления. Частая ошибка – выбрать не тот банк из списка.

Можно ли отменить перевод через СБП

После подтверждения перевод через СБП обычно нельзя отменить как неотправленное сообщение. Деньги уходят быстро и поступают получателю в режиме реального времени.

Если перевод ошибочный, нужно обращаться в банк отправителя. Банк поможет инициировать процедуру возврата, но результат зависит от обстоятельств.

Если деньги отправлены мошенникам:

немедленно обратитесь в банк;

попросите заблокировать подозрительные операции;

сохраните чек и переписку;

подайте заявление в полицию;

не переводите дополнительные суммы;

не сообщайте мошенникам новые данные.

Главная защита – проверка до подтверждения. СБП быстро отправляет деньги, поэтому решение нужно принимать до нажатия кнопки подтверждения.

Какие банки подключены к СБП

Большинство крупных российских банков подключены к СБП. Но для конкретной операции важно, чтобы сервис поддерживали оба банка: банк отправителя и банк получателя.

Проверить подключение можно:

в мобильном приложении банка;

на сайте СБП или НСПК;

в списке банков при переводе;

в службе поддержки банка;

в интернет-банке.

Если банк получателя не отображается при переводе по номеру телефона, операция может быть невозможна через СБП. В таком случае можно выбрать другой банк получателя или использовать иной способ перевода.

У одного человека может быть несколько банков, привязанных к одному номеру телефона. Поэтому при переводе важно выбрать именно тот банк, куда человек хочет получить деньги.

Главные плюсы и минусы СБП

СБП удобна для повседневных переводов и платежей, но у нее есть особенности, которые нужно учитывать.

Плюсы:

быстрое зачисление;

работа круглосуточно;

перевод по номеру телефона;

оплата покупок по QR-коду;

бесплатные переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц;

бесплатные переводы другим людям до 100 тыс. рублей в месяц;

возможность платить без карты;

удобство для малого бизнеса и самозанятых;

управление подписками в банковском приложении.

Минусы:

ошибочный перевод сложно вернуть;

нужно внимательно проверять получателя;

к одному номеру может быть привязано несколько банков;

комиссии зависят от суммы и типа операции;

не все функции одинаково реализованы во всех банках;

мошенники используют QR-коды, ссылки и психологическое давление;

трансграничные переводы работают не во всех банках и не по всем направлениям.

СБП удобна, если использовать ее внимательно: проверять данные, контролировать подписки и не подтверждать операции под давлением.

Кратко: СБП в 2026 году

СБП – это Система быстрых платежей Банка России для мгновенных переводов по номеру телефона, оплаты товаров и услуг по QR-коду, подписок и других операций.

В 2026 году переводы самому себе между счетами в разных банках бесплатны до 30 млн рублей в месяц. Переводы другим людям бесплатны до 100 тыс. рублей в месяц. При превышении лимитов комиссия может составлять 0,5% от суммы превышения, но не более 1,5 тыс. рублей за один перевод.

Перед переводом или оплатой через СБП нужно проверять получателя, сумму, банк и комиссию. При ошибочном переводе нужно обращаться в банк отправителя.

Вопросы и ответы

Что такое СБП?

СБП – это Система быстрых платежей Банка России, которая позволяет мгновенно переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, оплачивать покупки, услуги, налоги и выполнять другие операции.

Сколько можно перевести через СБП без комиссии в 2026 году?

Самому себе между своими счетами в разных банках можно переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии. Другим людям можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. При превышении лимита комиссия может составлять 0,5% от суммы превышения, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод.

Какая максимальная сумма одной операции через СБП?

Максимальная сумма одной операции в СБП составляет 1 млн рублей, кроме переводов физических лиц между своими счетами в разных банках.

Как перевести деньги через СБП?

Нужно открыть приложение банка, выбрать перевод через СБП или по номеру телефона, указать номер получателя, выбрать банк, ввести сумму, проверить данные и подтвердить операцию.

Как перевести деньги самому себе через СБП?

Нужно выбрать перевод через СБП, указать свой номер телефона, выбрать другой банк, где открыт ваш счет, ввести сумму и подтвердить операцию. До 30 млн рублей в месяц такие переводы бесплатны.

Как оплатить покупку по QR-коду через СБП?

Нужно отсканировать QR-код, проверить получателя и сумму в приложении банка, а затем подтвердить платеж. Чек лучше сохранить.

Берут ли комиссию с покупателя при оплате по QR-коду?

При оплате товаров и услуг через СБП с граждан комиссия не взимается. Такая операция также не расходует лимит бесплатных переводов.

Можно ли вернуть перевод через СБП?

Если перевод был ошибочным, нужно обратиться в банк, со счета которого ушли деньги, указать ошибку и приложить чек операции. Автоматического возврата после подтверждения перевода обычно нет.

Как отключить подписку через СБП?

Подписками, оформленными через СБП, можно управлять в мобильном приложении банка: там можно посмотреть активные подписки, отключить ненужные и установить лимиты на списание.

Что делать, если деньги через СБП не дошли?

Проверьте статус операции, чек, номер телефона и выбранный банк получателя. Затем обратитесь в банк отправителя, а при необходимости получатель должен обратиться в свой банк.

СБП в 2026 году остается одним из самых удобных способов быстро переводить деньги и оплачивать покупки. Через систему можно отправлять деньги по номеру телефона, переводить самому себе между банками, платить по QR-коду, использовать подписки и получать возвраты.

Главные правила для пользователя – знать лимиты, проверять комиссию до подтверждения и внимательно сверять получателя. Переводы самому себе бесплатны до 30 млн рублей в месяц, переводы другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц, а оплата товаров и услуг через СБП для граждан проходит без комиссии. Но ошибочный перевод вернуть сложнее, чем не допустить ошибку, поэтому перед подтверждением операции нужно проверить все данные.