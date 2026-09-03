Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

Сергей Худиев
Почему в России полюбили греческого святого Спиридона
Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.
Василий Авченко
Как в японском языке появилось слово «капитуляция»
3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не лёгкая.
Борис Джерелиевский
Как русские спасли поляков от истребления украинцами
Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.