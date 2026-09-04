Цунаева предложила дать ВС право признавать преступления нацистов геноцидом народов СССР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инициатива прозвучала на заседании оргкомитета «Победа», сообщается на сайте Кремля. Цунаева напомнила, что в 2018 году президент России Владимир Путин поддержал проект «Без срока давности». За прошедшие годы в рамках проекта была проведена масштабная архивная и поисковая работа. В частности, выявлено и рассекречено свыше 15 тыс. документов о преступлениях нацистов и их пособников против советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

По словам Цунаевой, обнаруженные материалы свидетельствуют об уничтожении в нацистских концлагерях граждан всех советских республик, призванных в Красную армию. Архивные документы также подтверждают планы нацистского руководства по уничтожению советской государственности и населения.

Поисковые работы продолжаются непосредственно на местах массовой гибели людей. В августе очередной их этап прошел на территории бывшего концлагеря в Знаменской роще в Курске. «Найдены останки 135 мирных граждан, убитых нацистами, и среди них 90 детей», – сообщила Цунаева.

Работы также велись в Волгоградской, Новгородской, Ленинградской и Ростовской областях. Осенью студенческая «Вахта памяти» должна пройти в Дновском районе Псковской области на месте лагеря, где содержались военнопленные и мирные жители.

Результаты поисковой деятельности используются в том числе при подготовке исков о признании действий нацистов геноцидом. С 2020 по 2025 год суды российских регионов рассмотрели соответствующие дела в отношении преступлений, совершенных на территории 34 субъектов страны, и признали их геноцидом советского народа.

При этом, подчеркнула Цунаева, преступления нацистской Германии и ее союзников не ограничивались территориями регионов, где уже состоялись судебные процессы. Поисковики продолжают обнаруживать новые свидетельства.

В связи с этим Цунаева предложила обобщить уже вынесенные судами решения и решить вопрос на уровне Верховного суда РФ. «Для предания гласности, максимальной гласности об этих преступлениях, дальнейшей работы Министерства иностранных дел России на международном направлении считаем целесообразным обобщение принятых судебных решений и признание Верховным Судом Российской Федерации акт агрессии немецко-фашистских войск и их пособников в целом военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза», – заявила депутат.

Сейчас Верховный суд не имеет полномочий рассматривать подобные дела в качестве суда первой инстанции. Поэтому Цунаева предложила внести необходимые изменения в российское законодательство. «Так как Верховный Суд не уполномочен рассматривать такие дела в качестве суда первой инстанции, предлагается внести изменения в законодательство, наделив его такими полномочиями», – сказала Цунаева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Ростове-на-Дону подтвердил факт совершения нацистами геноцида советского народа.

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