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Цунаева предложила дать ВС право признавать преступления нацистов геноцидом народов СССР
Ответственный секретарь Поискового движения России, депутат Госдумы Елена Цунаева предложила наделить Верховный суд (ВС) полномочиями для признания действий нацистов геноцидом советского народа.
Инициатива прозвучала на заседании оргкомитета «Победа», сообщается на сайте Кремля. Цунаева напомнила, что в 2018 году президент России Владимир Путин поддержал проект «Без срока давности». За прошедшие годы в рамках проекта была проведена масштабная архивная и поисковая работа. В частности, выявлено и рассекречено свыше 15 тыс. документов о преступлениях нацистов и их пособников против советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны.
По словам Цунаевой, обнаруженные материалы свидетельствуют об уничтожении в нацистских концлагерях граждан всех советских республик, призванных в Красную армию. Архивные документы также подтверждают планы нацистского руководства по уничтожению советской государственности и населения.
Поисковые работы продолжаются непосредственно на местах массовой гибели людей. В августе очередной их этап прошел на территории бывшего концлагеря в Знаменской роще в Курске. «Найдены останки 135 мирных граждан, убитых нацистами, и среди них 90 детей», – сообщила Цунаева.
Работы также велись в Волгоградской, Новгородской, Ленинградской и Ростовской областях. Осенью студенческая «Вахта памяти» должна пройти в Дновском районе Псковской области на месте лагеря, где содержались военнопленные и мирные жители.
Результаты поисковой деятельности используются в том числе при подготовке исков о признании действий нацистов геноцидом. С 2020 по 2025 год суды российских регионов рассмотрели соответствующие дела в отношении преступлений, совершенных на территории 34 субъектов страны, и признали их геноцидом советского народа.
При этом, подчеркнула Цунаева, преступления нацистской Германии и ее союзников не ограничивались территориями регионов, где уже состоялись судебные процессы. Поисковики продолжают обнаруживать новые свидетельства.
В связи с этим Цунаева предложила обобщить уже вынесенные судами решения и решить вопрос на уровне Верховного суда РФ. «Для предания гласности, максимальной гласности об этих преступлениях, дальнейшей работы Министерства иностранных дел России на международном направлении считаем целесообразным обобщение принятых судебных решений и признание Верховным Судом Российской Федерации акт агрессии немецко-фашистских войск и их пособников в целом военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза», – заявила депутат.
Сейчас Верховный суд не имеет полномочий рассматривать подобные дела в качестве суда первой инстанции. Поэтому Цунаева предложила внести необходимые изменения в российское законодательство. «Так как Верховный Суд не уполномочен рассматривать такие дела в качестве суда первой инстанции, предлагается внести изменения в законодательство, наделив его такими полномочиями», – сказала Цунаева.
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