Патрушев заявил о росте турпотока в нацпарки России

Tекст: Александра Юдина

По данным российского правительства, национальные парки становятся ключевым направлением внутреннего туризма, за шесть лет турпоток в них увеличился с шести до 17 млн человек.

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» продолжается создание условий для популяризации экотуризма, в том числе подразумевается снятие ограничений для развития туристической инфраструктуры в особо охраняемых природных территориях.

Патрушев подчеркнул, что национальные парки должны стать интересными и комфортными для посетителей. Уже реализованы проекты круизного туризма по нацпаркам Дальнего Востока, а также в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Магаданской и Сахалинской областях, на Чукотке. Продолжается развитие экскурсионных программ, создание пешеходных троп, открытие визит-центров и формирование инфраструктуры.

Президент поручил обеспечить полный контроль за перемещением древесины по стране, что, по словам Патрушева в интервью «Комсомолке», уже позволило сократить количество нарушений в 2,5 раза благодаря внедрению цифровых технологий и усилению надзора.

С 2025 года данные о лесном комплексе будут поступать в новую государственную информационную систему, а все лесовозы должны оснащаться системой ГЛОНАСС. Это должно повысить прозрачность и эффективность контроля на всех этапах, от заготовки древесины до поставки конечной продукции на экспорт.

В России сосредоточена пятая часть мировых запасов леса, площадь новых насаждений за шесть лет достигла почти 8 млн гектаров, а в ходе акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» высажено более 350 млн деревьев.

В рамках поручения президента по формированию экономики замкнутого цикла к 2030 году планируется достичь стопроцентной сортировки отходов, снизить объемы захоронения до 50% и обеспечить повторное вовлечение 25% отходов в производство.

Патрушев отметил, что для достижения этих целей запланировано строительство еще 400 объектов, а на федеральном уровне организован специальный штаб для контроля за выполнением задач. Он подчеркнул, что в решении проблемы должны участвовать все уровни власти и операторы, важно учитывать качество контейнеров и мусоровозов, а также эффективность работы регоператоров и нормативной базы.

Агропромышленный комплекс России остается главным гарантом продовольственной безопасности. В 2014 году Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на недружественные действия западных стран, что позволило наполнить внутренний рынок и повысить уровень собственного производства.

Патрушев отметил, что именно развитие внутреннего производства сделало агропромышленный комплекс драйвером экономики.

За последние годы удвоились объемы производства российского сыра, построено современное тепличное овощеводство и заложены новые сады.

В 2024 году аграриям и рыбохозяйственному комплексу выделено 682 млрд рублей. Новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» охватывает селекцию, сельхозтехнику, оборудование, биотехнологии и подготовку специалистов, в том числе через открытие 18 тыс. агротехнологических классов к 2030 году.