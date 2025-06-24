  • Новость часаАнпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

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    24 июня 2025, 12:18 • Новости дня

    Патрушев заявил о росте турпотока в нацпарки России

    Tекст: Александра Юдина

    Поручение президента по развитию внутреннего туризма последовательно выполняется, в 2024 году количество внутренних турпоездок в России превысило 90 млн, а к 2030 году стоит задача достичь 140 млн, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

    По данным российского правительства, национальные парки становятся ключевым направлением внутреннего туризма, за шесть лет турпоток в них увеличился с шести до 17 млн человек.

    В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» продолжается создание условий для популяризации экотуризма, в том числе подразумевается снятие ограничений для развития туристической инфраструктуры в особо охраняемых природных территориях.

    Патрушев подчеркнул, что национальные парки должны стать интересными и комфортными для посетителей. Уже реализованы проекты круизного туризма по нацпаркам Дальнего Востока, а также в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Магаданской и Сахалинской областях, на Чукотке. Продолжается развитие экскурсионных программ, создание пешеходных троп, открытие визит-центров и формирование инфраструктуры.

    Президент поручил обеспечить полный контроль за перемещением древесины по стране, что, по словам Патрушева в интервью «Комсомолке», уже позволило сократить количество нарушений в 2,5 раза благодаря внедрению цифровых технологий и усилению надзора.

    С 2025 года данные о лесном комплексе будут поступать в новую государственную информационную систему, а все лесовозы должны оснащаться системой ГЛОНАСС. Это должно повысить прозрачность и эффективность контроля на всех этапах, от заготовки древесины до поставки конечной продукции на экспорт.

    В России сосредоточена пятая часть мировых запасов леса, площадь новых насаждений за шесть лет достигла почти 8 млн гектаров, а в ходе акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» высажено более 350 млн деревьев.

    В рамках поручения президента по формированию экономики замкнутого цикла к 2030 году планируется достичь стопроцентной сортировки отходов, снизить объемы захоронения до 50% и обеспечить повторное вовлечение 25% отходов в производство.

    Патрушев отметил, что для достижения этих целей запланировано строительство еще 400 объектов, а на федеральном уровне организован специальный штаб для контроля за выполнением задач. Он подчеркнул, что в решении проблемы должны участвовать все уровни власти и операторы, важно учитывать качество контейнеров и мусоровозов, а также эффективность работы регоператоров и нормативной базы.

    Агропромышленный комплекс России остается главным гарантом продовольственной безопасности. В 2014 году Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на недружественные действия западных стран, что позволило наполнить внутренний рынок и повысить уровень собственного производства.

    Патрушев отметил, что именно развитие внутреннего производства сделало агропромышленный комплекс драйвером экономики.

    За последние годы удвоились объемы производства российского сыра, построено современное тепличное овощеводство и заложены новые сады.

    В 2024 году аграриям и рыбохозяйственному комплексу выделено 682 млрд рублей. Новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» охватывает селекцию, сельхозтехнику, оборудование, биотехнологии и подготовку специалистов, в том числе через открытие 18 тыс. агротехнологических классов к 2030 году.

    23 июня 2025, 11:06 • Новости дня
    В Госдуме ответили на заявление о «бедных» русских чиновницы Минтуризма Абхазии

    Депутат посоветовал уволить чиновницу Минтуризма Абхазии за слова о «бедных» русских

    В Госдуме ответили на заявление о «бедных» русских чиновницы Минтуризма Абхазии
    @ Министерство туризма Республики Абхазия

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Алексей Волоцков посоветовал уволить сотрудницу министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая, которая заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России.

    В Госдуме призвали уволить сотрудницу министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая, которая заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России, передает «360».

    Депутат Алексей Волоцков выразил мнение, что успехи Абхазии в экономике во многом зависят от российских туристов, а подобные высказывания вредят самой республике. Он отметил, что не следует обижать российских туристов, так как они любят Абхазию и приносят в страну значительные средства.

    В социальных сетях уже несколько дней обсуждают заявление, сделанное на круглом столе по проблемам туристической отрасли. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа в интервью «Апсныпресс» подчеркнул, что мнение сотрудника не отражает позицию министерства. Логуа заявил, что в ведомстве рады всем гостям, приезжающим в страну, а фрагмент вызвавшего недовольство высказывания был вырван из контекста. Глава Минтуризма выразил надежду на увеличение числа туристов в текущем году.

    Ранее в столице Абхазии встретили первый рейс электропоезда «Диоскурия», который теперь соединяет Сухум, Имеретинский курорт и Сириус.

    В марте Министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.

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    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    24 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

    Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать Ирану ядерное оружие, подчеркнув приверженность Договору о нераспространении и опыт личного контроля ядерных сил.

    По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

    Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты

    Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

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    21 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    В Тульской области объявили ракетную опасность

    Власти Тульской области объявили ракетную опасность

    В Тульской области объявили ракетную опасность
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщает министерство региональной безопасности региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что тревога была объявлена в 13.05. Гражданам рекомендовано укрыться в подземных пространствах, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях. Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее безопасное место и сохранять спокойствие.

    Местные власти регулярно информируют население о подобных случаях и напоминают о необходимости оперативно реагировать на сигналы тревоги.

    За минувшие сутки система ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ.

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    23 июня 2025, 18:07 • Новости дня
    В Архангельске запустили производство удобрений из отходов алмазодобычи

    Ученые создали первую партию удобрений из сапонита для аграриев

    Tекст: Денис Тельманов

    В Архангельской области заработала установка по выпуску гранулированных удобрений из сапонита, содержащегося в отходах алмазодобывающего предприятия.

    Производство удобрений на базе сапонита стартовало на предприятии «Севералмаз» в Архангельской области, передает ТАСС. Разработку и запуск опытно-промышленной установки обеспечили специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и научного центра «Российская Арктика».

    Первая партия новой продукции уже получена, а сам агрохимикат прошел государственную регистрацию.

    Как рассказал первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ Павел Марьяндышев, «проведенные исследования показали, что сапонит, содержащийся в хвостах Ломоносовского ГОКа, обладает уникальными свойствами, благодаря чему может использоваться при производстве удобрений, для изготовления бетона и других строительных материалов, добавки для буровых растворов, а также, в перспективе – медицинских препаратов».

    Сейчас ученые завершили запуск и наладку установки по производству гранулированных минеральных продуктов, впереди – окончание монтажных работ.

    Анализы проб показали, что в сапоните преобладают кремний и магний, также содержатся железо, кальций, алюминий, натрий, калий, водород, титан, фосфор и углерод. Такие свойства позволяют использовать материал в качестве мелиоранта и кальциево-магниевого удобрения для сельского хозяйства.

    Эксперименты показали, что сапонит способствует задержке нитратов и вымыванию калия в торфяной почве, а на минеральных почвах его можно применять без дополнительных удобрений. Проект реализуется в сотрудничестве с НОЦ «Российская Арктика» согласно постановлению Правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа ввела высокие пошлины на российские удобрения, чтобы ограничить доходы России. Россия добилась рекордных успехов в сельском хозяйстве по производительности труда.

    Эксперты отметили, что Россия продолжит наращивать экспорт удобрений несмотря на новые ограничения. В Европе закрылись собственные химические заводы, что приведет к негативным последствиям для региона.

    На конференции «Россия – Латинская Америка» обсудили развитие органического сельского хозяйства и инновации, подчеркнув значительный экспорт российской аграрной продукции.

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    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    21 июня 2025, 22:40 • Новости дня
    Мединский рассказал о важном помощнике в переговорах с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир».

    «Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», – сказал Мединский в интервью.

    Он добавил, что за многие десятилетия менялось множество вещей, но люди оставались прежними.

    «Те же страсти, желания, эмоции, обиды, амбиции, недостатки – все то же самое. Поэтому зная историю о том, как это было при схожих обстоятельствах, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события, исходя из человеческой природы и закона повторения», – поделился Мединский.

    Говоря о двойной роли в ходе переговоров, когда он является одновременно и участником исторических событий, и историком, он заметил, что это «весьма поучительно… Интересно».

    Мединский отметил, что мы живем в «учебнике истории», поэтому сейчас как никогда важен системный подход к изучению истории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов, заявил один из авторов, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский.

    До этого Мединский обещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.

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    22 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Захарова: Переговоры России и Украины идут в правильном направлении

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche отметила, что уже проведены два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня, на которых были достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере, в частности о значительных обменах военнопленными и гражданскими задержанными. Она подчеркнула, что стороны обменялись меморандумами с конкретными предложениями по урегулированию кризиса, передает РИА «Новости».

    Дипломат также обозначила ключевые приоритеты России на переговорах. В числе главных требований – получение четких гарантий о разрыве Украины с НАТО, а также обеспечение соблюдения базовых прав и свобод граждан на Украине независимо от языка, национальности или религии. Она отметила, что Москва готова добиваться своих целей как политическими, так и военными методами.

    Среди обязательных условий России – международное признание входа Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ее состав. Захарова добавила, что отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию, создавая для Украины менее выгодные условия.

    Коснувшись темы эвакуированных детей, Захарова заявила, что Киев и западные страны распространяют ложные сведения об этой ситуации. Она подчеркнула: «Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся». Представитель МИД добавила, что Россия спасает несовершеннолетних, эвакуируя их из зоны боевых действий.

    В пятницу Захарова сообщила, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

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    21 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку

    Политолог Данилин: Россия показала способность развиваться без указки глобалистских центров

    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская экономика показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов. Это происходит на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. О структурных изменениях в российской экономике и о новом миропорядке президент России Владимир Путин говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Российская экономика становится довольно привлекательной для инвестиций. Петербургский международный экономический форум показывает, что партнерство и проекты со странами Глобального Юга активно развиваются, особенно с учетом того, что Запад решил отрезать себя от России», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, то, что Россия снята с ресурсной иглы, уже замечают иностранцы. «Нефтяной и газовый экспорт, конечно, важнейшая составляющая российского бюджета, но есть и другие локомотивы роста – это торговля сельхозпродукцией и вооружениями, это машиностроение. Экономика развивается, появляются инновационные производства. Это очень важно» – поясняет эксперт,

    Данилин отмечает, что в российской экономике еще остаются проблемы, «но при этом она показывает высокий рост». «В прошлом году он составил почти 4,3 %,  несмотря на санкции и внешнее давление. Очевидно, что Россия справляется. За последние четыре года рост экономики составил 12,7 %, а в Европе по большой части стагнация. Попытки подорвать российскую экономику не достигли успеха. Мы частично заместили импорт. Все это очень правильно», – подчеркнул спикер.

    Данилин особо отметил, что в ответах на вопросы президент России Владимир Путин не стал присваивать себе заслуги в создании новой системы международных отношений, а констатировал неизбежность и естественность формирования нового многополярного мира.

    «Тенденциям развития мирового порядка никуда не деться. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс признает, что эпоха однополярности и гегемонии Соединенных Штатов уходит в прошлое. Важно на фоне этого транзита обеспечить более справедливый миропорядок, чтобы это происходило не через конфронтацию, а через сотрудничество», – считает эксперт.

    По мнению Данилина, искренними были выступления остальных спикеров пленарного заседания. «Выступление шейха Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифы было очень показательным. Он сказал, что президентом России можно только гордиться. Это правда: в Италии и Германии до сих пор висят портреты Путина в качестве примера того, как страна может выбирать свой собственный и суверенный путь развития, несмотря на внешнее давление. Мы можем развиваться самостоятельно, а не по указке глобалистских центров», – добавил Данилин.

    В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Президент отметил, что наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. По его словам, России нужно «концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране». Говоря о структуре экономического роста, президент отметил, что вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим.

    В ходе ответов на вопросы, президент России коснулся и геополитики. Он заявил, что новый миропорядок возникает естественным образом. «Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, с тем чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран, – сказал Путин. –  Мы очень рассчитываем на то, что все страны это будут осознавать и в конце концов поймут, как я уже сказал, что такой способ – способ найти решение – лучше, чем способ давления и чем на самом деле тот неоколониальный по сути своей миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих-многих столетий, если не тысячелетий».

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    22 июня 2025, 07:53 • Новости дня
    «Северяне» перемололи «пушечное мясо» ВСУ, отразив 17 провальных контратак

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командиры ВСУ направили более 100 солдат в безуспешные контратаки.

    «За сутки враг предпринял 17 безуспешных контратак: в окрестностях Андреевки и на направлении Кондратовки, в районе Новониколаевки, три около Алексеевки, четыре на подступах к Яблоновке, три в Юнаковке и пять на позиции Северян в окрестностях села Садки», – сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    По словам российских бойцов, в контратаках принимало участие «пушечное мясо». Всего в 17 контратаках противник задействовал свыше 100 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, а остальные бежали на исходные позиции.

    Шесть штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, станцией РЭБ и ПУ БПЛА «Северяне» уничтожили на Волчанском и Липцовском направлениях. В Волчанске зачистили 23 домовладения, на направлении села Волчанские Хутора  выбили врага из трех опорных пунктов.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров, согласно данным NYT.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    22 июня 2025, 02:37 • Новости дня
    Симоньян назвала противостояние России Западу сложнее предыдущих войн

    Tекст: Ирма Каплан

    В истории России такого не было, так как в годы Великой Отечественной войны у СССР были союзники, сейчас против коллективного Запада страна держится почти в одиночку и проводит сложнейшую операцию, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Ольге Скабеевой на полях ПМЭФ.

    «Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, «если бы не мы, Украина продержалась бы три дня». «Если бы не мы», имея в виду США, естественно. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».

    Сравнивая текущую ситуацию с годами Великой Отечественной войны, медиаменеджер напомнила, что тогда на стороне СССР были Соединенные Штаты, Великобритания и другие, воевали все вместе. Теперь же Россия противостоит  западному миру практически в одиночку.

    Симоньян добавила, что прекращение поддержки Киева со стороны США свел бы  украинский кризис на нет очень быстро. Если же Вашингтон пойдет на эскалацию,  ситуация будет хуже, чем в случае Израиля с Ираном.

    «Мы же заднюю не дадим, это же очевидно. <...> Мы что, «вернем» Донбасс им? Мы отдадим на растерзание Крым? Ну смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности», – резюмировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Маргарита Симоньян отмечала, что многие уехавшие из России граждане теперь испытывают страх из-за невозможности вернуться.

    А писатель Захар Прилепин заявил, что внимания  заслуживают только те, кто остается верен своей стране даже в самые трудные времена, а покинувшие Россию могут вернуться, но уже не будут в центре общественного интереса.

    Днем ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как желание Европы навредить России уперлось в интересы США.

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    22 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    Le Monde узнала о согласовании с Россией резолюции ООН по Украине в феврале

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе подготовки резолюции ООН по Украине в феврале 2025 года США согласовывали проект документа с представителями России, пишет французская Le Monde со ссылкой на чиновников.

    «Потрепанный за два десятилетия, союз США и Европы наконец рассыпался из-за Украины <…> За кулисами 24 февраля 2025 года в ООН разыгрывалась жестока драма. Киев подготовил проект резолюции, осуждающий Москву, а США не только попросили Украину отозвать проект документа, но и предложили свой, более нейтральный», – пишет газета.

    Le Monde приводит свидетельства британцев и французов о том, что США за спинами союзников обсуждали свою резолюцию с Россией.

    Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Шеа сообщила коллегам из Франции и Британии Николя де Ривьеру и Барбаре Вудворд, что США просит Украину отозвать свой проект резолюции и рассчитывают на европейскую поддержку своего документа.

    Голосовали в итоге за американский проект резолюции, но он претерпел немало изменений, лишившись нейтрального смысла, уточняет РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН поддержала испанский проект,  призывающий обеспечить выполнение Израилем международных обязательств и немедленно прекратить блокаду Газы.

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    24 июня 2025, 07:53 • Новости дня
    В Банке России отметили ускоренный рост ряда отраслей экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на жесткие меры денежно-кредитной политики, фармацевтическая и частично химическая отрасли в России продолжают демонстрировать ускоренный рост, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

    По словам Гангана, в экономике страны складывается крайне неоднородная ситуация. Он отметил, что в некоторых отраслях, таких как черная металлургия, газовый сектор и отдельные направления гражданского машиностроения, выпуск продукции даже снижается, передает ТАСС.

    Однако другие сферы, в частности фармацевтика, производство медицинского оборудования, лакокрасочных материалов и удобрений, продолжают демонстрировать значительный рост.

    Ганган добавил, что на данный момент Банк России фиксирует именно замедление темпов роста в экономике, а не рецессию.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик.

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    24 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь военным

    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные убили 15 мирных жителей села Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, сообщили выжившие беженцы.

    По их словам, в доме с января 2025 года проживали 17 человек, среди них четверо детей. В мае-июне 2025 года жители укрывали у себя в доме российских военнослужащих. По донесению соседа украинским военным стало известно о местонахождении российских солдат, и они нанесли удар беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Один из выживших, Алексей Ламин, сообщил, что все находившиеся в доме спустились в подвал, опасаясь быть расстрелянными, и пытались спасти детей и стариков.

    По его словам, тяжелый дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпасы, что привело к гибели нескольких человек. Его сестра Елена Пономаренко рассказала, что при первой атаке погибли четверо детей. Ламин отметил, что его жена и мать также погибли при повторном ударе дрона, когда пытались помочь раненому сыну.

    Ламин рассказал, что его дочь погибла у него на руках, несмотря на попытки спасти ее. Он добавил, что после выхода из подвала прошел через поле и, встретив российского военного, рассказал ему о случившемся.

    Ранее в Сети появилось видео, где двое бойцов ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером. Дочь пострадавшего рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи из-за закрытого въезда в город.

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    22 июня 2025, 11:13 • Новости дня
    Туроператоры России потеряли 200 млн рублей из-за конфликта Израиля и Ирана

    АТОР: Туроператоры России потеряли 200 млн рублей из-за конфликта Израиля и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финансовые потери отечественных туроператоров после начала ирано-израильского конфликта оцениваются в сотни миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

    Потери российских туроператоров, вызванные конфликтом между Израилем и Ираном, составили около 200 млн рублей только за четыре дня, сказала Ломидзе РИА «Новости».

    С 13 по 16 июня компании несли убытки из-за изменений в графиках и отмены рейсов.

    По ее словам, вывоз почти всех туристов завершился 21 июня, туроператоры все делали за свой счет.

    Все застрявшие в ОАЭ туристы были вывезены за счет компаний без привлечения дополнительных средств.

    Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с отменами и задержками рейсов Air Arabia и Flydubai, а также с отсутствием своевременного информирования о статусе перелетов.

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