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    Турция решила добавить напряженности в Черном море
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    7 комментариев
    30 октября 2026, 06:22 • Новости дня

    В Турции пообещали сохранить систему «все включено» в отелях

    Ассоциация турагентств Турции исключила отмену системы «все включено» в отелях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы «все включено» в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил зампредседателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

    «Российские туристы, которые являются нашим опорным рынком, могут быть спокойны. Система останется», – приводит его слова РИА «Новости».

    В среду представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему «все включено» на пять категорий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). К разработке новой классификации могут привлечь министерство культуры и туризма Турции. Предполагается, что инициатива позволит туристам еще до бронирования понимать, какие услуги и варианты питания входят в стоимость отдыха и чем отличаются категории отелей.

    Дискуссия о возможном изменении системы all inclusive в Турции продолжается несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов, необходимость сокращать пищевые отходы и стремление стимулировать туристов тратить больше за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат «все включено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Турции отказались от планов кардинально менять систему «все включено» в отелях.

    В тот же день в стране предложили разделить систему «все включено» на пять категорий.

    Ранее турецкие отельеры пообещали сохранить формат «всё включено» из-за роста числа туристов из России.

    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    27 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Большинство блюд, которые Минпромторг предложил включить в русский завтрак, уже есть в утреннем меню гостиниц и кафе, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов. По его наблюдениям, гости чаще всего выбирают блюда из яиц, каши, сырники и творожные запеканки. При этом универсального традиционного завтрака не существует: одним достаточно творога, другим нужны мясные продукты.

    Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.

    «Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

    При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

    «Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

    По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

    «Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

    В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.

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    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    28 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте

    Сбербанк запустил для россиян оплату по QR-коду в Египте

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы в Египте теперь могут оплачивать покупки по QR-коду от Сбербанка, при этом сумма автоматически конвертируется в рубли.

    Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

    Для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код на кассе. Перед подтверждением операции на экране появится сумма покупки в египетских фунтах и российских рублях.

    Египет стал 14-й страной, где доступна оплата по QR-коду клиентам Сбербанка. Данный сервис также работает в популярных у россиян Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

    В 2025 году Египет посетили свыше 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 года турпоток вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось об увеличении спроса российских путешественников на поездки в африканские страны.

    В марте Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ 1,445 млрд рублей и прекратить использование обозначений SberPay QR и «Плати QR».

    Ранее туристы и предприниматели из России получили возможность оплачивать товары в иранских магазинах картами «Мир».

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    29 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Число погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии увеличилось до трех
    Число погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии увеличилось до трех
    @ Turan Bulut/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество жертв обрушения скальной породы у входа в музей Каппадокии возросло до трех человек, сообщил губернатор турецкой провинции Невшехир Хюсейин Кек.

    В четверг у входа в музей Каппадокии на открытом воздухе из-за оползня, вызванного сильными дождями, рухнул каменный столб, передает РИА «Новости». «Обнаружено тело еще одного погибшего», – сказал Хюсейин Кек.

    Ранее губернатор сообщал о двух жертвах. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы пять человек, поисково-спасательная операция продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг скальное образование рухнуло в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции. Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении пятерых.

    Ассоциация туроператоров России назвала погибших гражданами Турции.

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    29 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор

    Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя сухогруза

    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Движение судов через Босфорский пролив приостановлено в обоих направлениях из-за неполадок с двигателем у сухогруза Alisuvar Mammadov, сообщили в турецком управлении береговой охраны.

    Транзит закрыт в обе стороны, передает РИА «Новости».

    Сухогруз длиной 139 метров шел под флагом Сент-Китс и Невис из болгарской Варны. Судно заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

    В мае транзит через пролив временно остановили в обоих направлениях после инцидента с судном, направлявшимся из Египта в российские порты.

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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    27 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа

    Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 млрд кубометров газа

    Путин назвал объем поставляемого в Турцию российского газа
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве заявил, что объем поставок российского топлива в Турцию достигает 30 млрд кубометров.

    «Россия поставляет в Турцию сейчас – если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель Газпрома – до 30 млрд кубических метров газа», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что этот показатель значительно превышает объемы экспорта из Азербайджана. При этом Москва не считает республику конкурентом и полностью открыта к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин назвал Африку континентом будущего.

    Глава государства сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в энергетической сфере.

    Российский лидер рассказал о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.

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    27 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    Турция отказалась пускать военные корабли США и Франции в Черное море

    Турция сохранила запрет на проход военных кораблей НАТО в Черное море

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкие власти намерены жестко соблюдать конвенцию Монтре и не пропускать через проливы военные корабли нечерноморских стран, несмотря на стремление Вашингтона и Парижа расширить свое присутствие.

    США и Франция пытаются распространить свое военно-морское присутствие на Черное море, однако Анкара не намерена отказываться от ограничений конвенции Монтре на проход боевых кораблей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.

    Издание отмечает, что в этом месяце в исключительной экономической зоне Болгарии беспилотники атаковали четыре судна, два из которых затонули. В связи с этими инцидентами София запросила у Североатлантического альянса ракетные комплексы, средства противодействия дронам и воздушное патрулирование.

    Турецкие власти поддерживают шаги по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, но категорически выступают против появления в акватории дополнительных сил нечерноморских государств. Позиция Анкары заключается в том, что безопасность в регионе должны обеспечивать исключительно прибрежные страны.

    После начала спецоперации на Украине Турция задействовала положения конвенции Монтре, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Министерство обороны республики неоднократно называло это решение правильным шагом для сохранения стабильности в макрорегионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    В среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт рассказала о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Летом беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру турецкой компании в акватории Черного моря.

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    27 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Первый блок АЭС «Аккую» прошел испытания второго контура

    В Турции завершили гидравлические испытания первого блока АЭС «Аккую»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции.

    «На первом энергоблоке АЭС «Аккую“ успешно завершены гидравлические испытания второго контура на прочность», – сообщили в пресс-службе АО «Аккую нуклеар», передает ТАСС.

    Специалисты проверили парогенераторы, паровые арматурные блоки и трубопроводы питательной воды под давлением 12,6 МПа, что на 15% превышает проектное рабочее давление. Оборудование подтвердило устойчивость и готовность к дальнейшим проверкам.

    «Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений. Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока», – привели в пресс-службе слова гендиректора АО «Аккую нуклеар» Сергея Буцких.

    АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Реактор ВВЭР-1200 имеет два изолированных контура: нагретая в реакторе вода первого контура передает тепло воде второго контура в парогенераторах, образуя пар для турбины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый контур реакторной установки первого энергоблока АЭС «Аккую» успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Тем временем Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком АЭС «Аккую».

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    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин сообщил о желании турецких компаний выкупить долю в АЭС «Аккую»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте строящейся в стране атомной электростанции «Аккую».

    «В Турции Россия заканчивает (строительство АЭС «Аккую») целиком. Там полностью наше финансирование, все 25 млрд долларов – это стопроцентные российские инвестиции», – сказал глава государства на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Путин напомнил, что Россия строит станцию на уникальных условиях: сама ею владеет и эксплуатирует. «Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую».

    В прошлом году Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа.

    Министерство энергетики Турции подчеркнуло отсутствие угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.

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    27 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Туристов на Бали предупредили о риске обмана при безналичной оплате

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Безналичные платежи на Бали наряду с удобством для туристов несут риски финансового мошенничества, предупредили финансовые власти страны.

    Туристов на Бали предупредили о риске мошенничества при безналичной оплате, аферисты могут скопировать данные банковских карт, пишет РИА «Новости».

    «Бали, для которого туризм является основой экономики, получает преимущества от цифровых платежей. Однако мы вновь напоминаем: существуют и риски, если мы не будем поддерживать доверие к использованию таких платежей», – заявил глава представительства Банка Индонезии в провинции Бали Ахрис Сарвани.

    Среди угроз представитель центробанка назвал скимминг – копирование данных банковских карт, фишинг и интернет-мошенничество. Высокая скорость цифровых операций и возможность нахождения преступников и потерпевших в разных странах усложняют борьбу с такими преступлениями.

    Иностранные туристы все активнее пользуются цифровыми платежами. Глава представительства призвал жителей и работников туристического бизнеса проявлять осторожность при проведении цифровых операций. Безопасность платежей необходима для сохранения доверия к финансовой системе и устойчивой работы туристической отрасли Бали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом новая система трансграничных расчетов позволила россиянам в Индонезии оплачивать покупки через местное мобильное приложение. Тогда злоумышленники в Индонезии стали предлагать иностранцам выгодный курс перевода цифровых активов через мессенджеры. В марте туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали.

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    27 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России принять любое число иностранных туристов

    Захарова сообщила об отсутствии ограничений на въезд туристов в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страна готова к массовому приезду зарубежных туристов без каких-либо количественных ограничений.

    «Все готово к притоку, к массовому приезду зарубежных туристов, иностранных туристов, помимо всего прочего, развивается наш внутренний туризм, но мы готовы к тому, чтобы принимать в России иностранных туристов, без каких-либо количественных ограничений», – сказала Захарова на медиафоруме Россия – Африка.

    По ее словам, во всех регионах велась подготовка к активным переговорам по развитию туристического кластера. Дипломат добавила, что в стране существуют информационные порталы, с помощью которых туристы смогут узнать о доступных платежных системах и способах бронирования отелей, передает ТАСС.

    Медиафорум Россия – Африка проходит в Москве с 26 по 29 октября. В ходе мероприятия представители средств массовой информации обсуждают роль прессы, способы борьбы с дезинформацией и перспективы развития медиаресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит Россия – Африка в Москву.

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    29 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Следовавшие из Стамбула в Москву самолеты направились обратно в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты прибудут в новый международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

    Росавиация сообщила в «Максе», что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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