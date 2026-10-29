Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 27 летевших на Москву беспилотников, увеличив общее число сбитых в среду аппаратов до 47, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.
«ПВО Минобороны сбила десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».
Затем, по словам мэра, ПВО сбила еще 17 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Собянин сообщил об уничтожении 12 направлявшихся в сторону столицы беспилотников.
Перед этим Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми.