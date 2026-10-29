  • Новость часаУшаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику
    Песков заявил о соблюдении режима тишины в Алешках
    На саммите Россия – Африка учредили Российско-африканский молодежный союз
    Москва потребовала от Польши наказать осквернивших советские могилы вандалов
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    28 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    29 октября 2026, 00:22 • Новости дня

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 27 летевших на Москву беспилотников, увеличив общее число сбитых в среду аппаратов до 47, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбила десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Затем, по словам мэра, ПВО сбила еще 17 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Собянин сообщил об уничтожении 12 направлявшихся в сторону столицы беспилотников.

    Перед этим Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны восьми.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    28 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    Хакеры заявили о причастности полковника ГУР Украины к убийству 26 пленных

    Полковник ГУР Торкотюк оказался причастен к убийству 26 российских пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир специального подразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины полковник Виктор Торкотюк причастен к убийству не менее 26 российских военнопленных, сообщила хакерская группа «КиберБеркут».

    Торкотюк создал спецподразделение «Артан» в 2022 году, передает РИА «Новости». По информации хакеров, в августе-сентябре 2024 года он приказал расстрелять пленных российских военнослужащих в лесу около населенного пункта Липки Харьковской области.

    Кроме того, по его приказу с июля по октябрь 2026 года операторы дронов атаковали на трассе «Новороссия» и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, включая гражданские.

    Также Торкотюк руководил десантной операцией в Крыму в районе Оленевки и Маяка в 2023 году, перед которой приказал подчиненным «стрелять во все, что движется». В 2022 году он попытался форсировать Днепр для захвата плацдарма в Энергодаре, приказав обстреливать гражданскую инфраструктуру из гранатометов и пулеметов.

    Российские военные пресекли попытку высадки десанта у мыса Тарханкут в ночь на 4 октября 2023 года. В 2022 году также были сорваны попытки высадки украинских войск в районе Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир группы спецназа группировки войск «Центр» взял в плен старшего группы Вооруженных сил Украины.

    Ранее пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун предложил украинской армии уйти из Донбасса.

    Кроме того, пленный солдат 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров рассказал о сдаче украинских военных в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания.

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    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В центре Киева произошел блэкаут
    В центре Киева произошел блэкаут
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части Киева пропало электричество, сообщают украинские СМИ.

    Центральная часть Киева оказалась обесточена, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». На данный момент причины прекращения подачи электроэнергии не раскрываются. Информация о точном количестве оставшихся без света абонентов также отсутствует.

    Местные средства массовой информации распространяют видеозаписи, на которых показаны погруженные во тьму улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате взрывов в Киеве получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».

    В воскресенье в нескольких районах украинской столицы произошло отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

    В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

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    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу

    ГУР Украины внесло 254 российских спортсменов в санкционный список

    Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление разведки министерства обороны Украины добавило 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран в базу данных War and sanctions.

    Украинские спецслужбы создали реестр с подзаголовком «Мы идентифицируем цели», призывая отстранить оказавшихся в нем людей от соревнований и исключить из спортивных федераций, передает РИА «Новости».

    В список попали гимнастки Дина и Арина Аверины, выступавшие в марте 2022 года на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.

    Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову внесли в базу за поддержку президента страны Владимира Путина и участие в видео движения «Здоровое Отечество».

    Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Киев и обслуживающие его неонацистские организации являются наследниками пособников гитлеровцев. По его словам, украинские власти используют спецслужбы для организации терактов, распространения дезинформации и заказных убийств ради удержания власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нападающего Александра Овечкина и еще четверых российских хоккеистов внесли в базу ГУР Минобороны Украины. Украинская разведка внесла Карякина и Фетисова в черный список.

    В сентябре данные волейболистки Варвары Шубиной добавили в реестр украинского сайта «Миротворец».

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка около Избицкого, Старого Салтова, Бугаевки и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Лужками и Суходолом.

    Противник при этом потерял более 195 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Глущенково, Студенока, Моначиновки, Смородьковки в Харьковской области и Богородичного в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и шесть станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Семеновки, Славянска, Камышевахи и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Бокового, Калинино, Шиловки и Викторовки в ДНР, Ивановки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, девять бронемашин и две станции РЭБ.

    Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

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    28 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве

    Мэр Москвы Собянин пообещал открыть 23 новые станции метро в ближайшие три года

    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трех лет в столице планируется открыть 23 новые станции Московского метрополитена и проложить более 50 км новых линий.

    В бюджете столицы на 2027–2029 годы заложено 4 трлн рублей на развитие транспортной системы, что позволит ввести в эксплуатацию 23 новые станции метро, более 50 км линий и три электродепо, сообщил Собянин в Max.

    По его словам, в настоящее время ведется строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток. В 2027 году ожидается запуск пяти станций на Рублево-Архангельской линии, а поэтапный ввод Бирюлевской ветки начнется в 2028 году с участка от станции «ЗИЛ» до «Курьяново». В 2029 году эту линию продлят до района Бирюлево.

    Кроме того, к 2029 году планируется завершить строительство южного участка Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. На действующих ветках откроются станции «Гольяново» и «Южный порт». К 2029 году протяженность сети столичного метрополитена вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

    Город также займется проектными работами по расширению сети метро в Новой Москве и продлению линий в Подмосковье, модернизацией Центрального транспортного узла и созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии.

    Летом градоначальник анонсировал продление Таганско-Краснопресненской линии в район Куркино.

    В августе в столице началось строительство нового участка Троицкой линии метро.

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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    28 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    В Раде призвали уволить языкового омбудсмена за слова о русскоязычных пациентах

    Tекст: Вера Басилая

    В Верховной раде Украины призвали уволить языкового омбудсмена Елену Ивановскую из-за ее слов о праве врачей отказывать в медицинской помощи русскоязычным пациентам.

    Лидер депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко назвал высказывания Ивановской недопустимыми, передает ТАСС. «Я считаю, что это провокация, направленная на разжигание вражды в обществе. Такие заявления недопустимы для чиновников. Таким чиновникам не место на работе», – заявил Бойко.

    Ранее депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал слова омбудсмена «расовой теорией нацистов».

    Ранее Ивановская сообщила о праве украинских врачей не лечить русскоязычных пациентов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    До этого Захарова расценила заявление Ивановской как нацизм.

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    28 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Задержанный по делу о гибели племянника князя Монако оказался украинцем

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный правоохранительными органами Монако в связи с гибелью двоюродного племянника князя Альбера II Антуана де Масси оказался гражданином Украины, заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.

    Двоюродный племянник князя Монако Альбера II Антуан де Масси был найден мертвым в одном из скверов княжества. В рамках расследования полиция задержала 42-летнего гражданина Украины, которого удалось распознать по камерам видеонаблюдения вблизи места происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Monaco Matin.

    «Подозреваемый в возрасте 42 лет, имеющий украинское гражданство и проживающий в Монако на протяжении тридцати лет, в ходе содержания под стражей отрицал свою причастность к гибели Антуана де Масси», – заявил Тибо.

    Дело передано следственному судье для дальнейшего выяснения обстоятельств. Произошедшее квалифицируется как непредумышленное убийство и неоказание помощи лицу, находившемуся в опасности. Задержанному предъявили обвинения и поместили его под стражу.

    Правоохранители проводят экспертизы и технические следственные мероприятия для восстановления точной последовательности событий. Квалификация дела может свидетельствовать об исключении полицией версии о несчастном случае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Монако обнаружила тело Антуана де Масси.

    Летом суд арестовал бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича за убийство исполнительницы теракта в Монако.

    В июле Служба безопасности Украины подтвердила арест действующего офицера военной разведки по подозрению в убийстве подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева.

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    28 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.

    «Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский военнослужащий сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке в ДНР.

    Ранее пленный украинский военный Николай Ступко рассказал о массовом побеге новобранцев из учебного центра.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о поспешном оставлении позиций группой украинских военных в Купянске Харьковской области.

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    28 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Киев начал подготовку 11 городов к круговой обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины начали готовить как минимум 11 городов, включая Харьков, Херсон, Запорожье и Днепропетровск, к круговой обороне, сообщили в пророссийском подполье.

    Пророссийское подполье сообщило, что речь идет о подготовке к круговой обороне Днепропетровска, Запорожья, Харькова, Херсона, Одессы, Николаева, Павлограда, а также Сум, Чернигова, Киева и Киевской области, передает ТАСС.

    В подполье сообщили о возведении фортификаций вокруг почти всех городов в Запорожской и Днепропетровской областях. На подступах к Одессе уже выкопаны рвы и установлены противотанковые заграждения. Работы в Харькове и Сумах объясняются близостью к российской границе, а на севере страны – угрозой со стороны Белоруссии.

    Жителей не посвящают в реальные цели работ во избежание паники, выдавая их за плановые. Украинские элиты выступают за продолжение конфликта, несмотря на усталость большинства населения от решений властей. Ранее Владимир Зеленский подписал закрытый указ о строительстве инженерных заграждений для обороны городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный аналитик Борис Рожин назвал указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов свидетельством подготовки Киева к затягиванию боевых действий.

    В понедельник глава киевского режима подписал документ о строительстве полосы инженерных заграждений.

    В мае украинские власти приступили к организации оборонительных рубежей у белорусской границы.

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    28 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Косачев заявил о попытках Зеленского избежать уголовной ответственности

    Косачев предрек Зеленскому суд за совершенные ВСУ военные преступления

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Владимир Зеленский пытается договориться с европейскими партнерами о способах избежать уголовной ответственности за преступления киевского режима.

    Владимир Зеленский совместно с европейскими партнерами придумывает конструкцию, которая позволила бы избежать уголовной ответственности за преступления киевского режима, заявил Косачев ТАСС.

    «С моей точки зрения, он пытается сейчас договориться о каких-то конструкциях, что взамен на какие-то подвижки в его нынешней позиции, – а она на внешнем контуре представляется безоговорочной, неподлежащей каким бы то ни было разменам, – что будущие размены ему позволят, во-первых, уйти с сохранением лица, и, во-вторых, избежать ответственности за то, что он натворил на посту президента», – сказал он.

    По словам сенатора, Украина превратилась в террористическое государство, а Вооруженные силы страны совершили огромное количество военных преступлений, за которые Зеленскому придется отвечать лично. При этом шансы избежать наказания минимальны.

    «Ему, очевидно, совершенно придется принять на себя ответственность, за свои деяния и в конечном итоге за них ответить в соответствии с нормами международного права», – подчеркнул Косачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Косачев заявил о состоянии полураспада Украины из-за политических амбиций Зеленского.

    В августе Следственный комитет сообщил о возбуждении более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима. В июле Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о преступлениях против мирного населения Константиновки.

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