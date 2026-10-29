Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Казаки на Мальте почтили память комендора крейсера «Варяг» Николая Чебунина
Представители общественной организации «Казачья община на Мальте» возложили цветы на могиле комендора крейсера «Варяг» Николая Чебунина на британском военном кладбище Kalkara Naval Cemetery в 110-ю годовщину его смерти.
«Церемония возложения стала выражением уважения к памяти русского моряка и героическому прошлому Российского Императорского флота», – пишет Telegram-канал Russian Cossack community in Malta.
Отмечается, что важным этапом работы казачьей общины по увековечиванию имени моряка стало изготовление мемориальной надгробной плиты при участии The Imperial House Foundation – Фонда «Имперский Дом». На мраморной плите выполнена гравировка эмблемы Российского Императорского флота и православного креста.
«Сохранение памяти о русских моряках, нашедших последнее пристанище вдали от Родины, – наш исторический и нравственный долг. Пока мы помним их имена, жива и история России», – отметил атаман представительства общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» на Мальте Максим Рыжаков.
Сообщается, что принадлежность ранее безымянного захоронения Николаю Чебунину удалось установить благодаря взаимодействию волонтерского движения «Русские мемориалы», ИАЦ «Помним всех поименно», Комитета по внешним связям Петербурга и архива РГАВМФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на Мальте впервые прошла церемония возложения цветов на могиле моряка крейсера «Варяг» на кладбище Kalkara Naval Cemetery.
Чабунин умер 14 октября 1916 года в военно-морском госпитале города Ла-Валетта во время стоянки корабля, совершавшего переход с Дальнего Востока в Романов-на-Мурмане (Мурманск). Согласно обнаруженным данным, он являлся уроженцем Бельского уезда Вологодской губернии. Его безымянную могилу номер 331 поисковики нашли в секторе «С» кладбища.