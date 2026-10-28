Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Бывший владелец Домодедово Каменщик получил гражданство Израиля
Forbes: Бывший владелец Домодедово Каменщик получил гражданство Израиля
Бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик покинул Россию и получил израильское гражданство после передачи актива в собственность государства.
Предприниматель переехал в Тель-Авив в 2025 году на основании местного закона о возвращении и сейчас занимается там бизнесом, пишет Forbes. Представитель бизнесмена уточнил, что отъезд состоялся сразу после исполнения решения о передаче Домодедово государству.
На момент подачи иска Генпрокуратуры в январе 2025 года у Каменщика не было иностранного паспорта или вида на жительство.
После потери контроля над аэропортом у предпринимателя, по его словам, не осталось активов в России. По данным Forbes, в апреле 2025 года его состояние оценивалось в 1,5 млрд долларов.
В прошлом году аэропорт Домодедово вернули в собственность государства.
В июне 2025 года Росимущество получило контролирующий активы аэропорта Домодедово холдинг.