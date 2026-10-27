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    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня

    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Le Parisien: Во Франции пропавший в 2014 году кот нашелся в 60 км от дома

    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом, которого нашли более чем в 60 км от прежнего места жительства.

    Животное пропало в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен департамента Финистер. После долгих поисков семья смирилась с потерей и решила больше не заводить кошек из-за тяжелых переживаний, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Le Parisien.

    На прошлой неделе приют для животных в коммуне Кампе сообщил владелице, что кота нашли в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 км от ее дома. Бродячего питомца заметила в поле женщина, которая подкармливала уличных животных. Найти хозяйку удалось с помощью микрочипа.

    В приюте испуганный кот сидел в переноске, но сразу пошел обниматься, когда француженка открыла дверцу и протянула руку. У животного обнаружили поврежденный глаз, клещей и блох, однако в остальном оно оказалось здорово.

    «Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» – заявила Дельфин Жаффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в подмосковном Солнечногорске волонтеры вернули хозяйке пропавшего после атак беспилотников кота.

    В мае во Флориде обнаруженная за тысячи километров от дома хаски воссоединилась с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

    В марте пожарные из Канзаса спасли застрявшего в кресле-шезлонге пухлого кота.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    26 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что совершенно не умеет и не любит петь под фонограмму, предпочитая живое исполнение.

    «Я вообще не умею петь под фонограмму, в этом вся моя беда, поэтому я на концертах своих всегда пою с любовью. Я терпеть не могу под фонограмму петь», – сказал Киркоров на презентации совместного клипа с Владимиром Киселевым «Все могут короли». Его цитирует РИА «Новости».

    По словам артиста, настоящие музыканты не любят использовать записанный вокал, однако иногда им приходится это делать на телевидении.

    При этом сам певец признался, что ему сложно подстраиваться под готовую запись из-за того, что на каждом концерте его исполнение отличается от предыдущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

    В январе артист выплатил основную сумму задолженности перед организаторами концертов.

    В прошлом году певец отказался отменять свои выступления после падения на сцене.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    26 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Вдова рэпера Маваши назвала известие о его смерти концом своей жизни

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вдова основателя движения «Северный человек» Михаила Маваши (Михаил Ниц) Екатерина вышла на связь после известия о смерти супруга, заявив о бессмысленности своего дальнейшего существования.

    Супруга Маваши оставила сообщение в его официальном канале, передает РИА «Новости». «Я не живу сейчас – я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет… Он навсегда в моем сердце и, думаю, в ваших тоже… Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», – написала она.

    Вдова добавила, что пытается держаться ради организации похорон. Дата прощания пока неизвестна, родственники музыканта находятся в пути.

    Михаил Ниц занимался творчеством с 2009 года, активно поддерживал спецоперацию на Украине и в 2022 году основал движение «Северный человек» для помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года он посещал зону боевых действий с гуманитарной миссией. В 2025 году украинский суд заочно приговорил исполнителя к восьми годам тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье музыкант Михаил Ниц погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

    Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств смерти общественного деятеля.

    Семья бывшего рэпера заявила об отсутствии достоверной информации о причинах смерти музыканта.

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    26 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Следователи возбудили новое дело по факту пропажи драгоценностей у Лерчек

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело о халатности после исчезновения ювелирных изделий на 15 млн рублей, изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Следователю, который вел дело Чекалиной, предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, передает ТАСС. «Правоохранители снова возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у Лерчек ее ювелирных изделий», – рассказал собеседник агентства.

    В рамках расследования речь идет об исчезновении дорогостоящих часов и браслета известных брендов.

    Ранее специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу изъятых в ходе обыска у Валерии Чекалиной часов и ювелирного браслета.

    Блогер отказалась проходить проверку на детекторе лжи в ходе разбирательства об исчезновении украшений.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении следователя УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

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    26 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Суд Петербурга взыскал с блогера Пучкова 48 тыс. рублей по иску Роскомнадзора

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.

    Решение вынесено по иску ведомства к создателю контента, известному под псевдонимом Гоблин, передает ТАСС. «Взыскать с должника индивидуального предпринимателя Пучкова Дмитрия Юрьевича в пользу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязательное отчисление в размере 48 857, 50 рублей», – сказано в документе.

    Кроме того, блогер должен будет уплатить государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.

    Пучков получил известность благодаря пародийным переводам голливудских картин, в числе которых «Властелин колец» и «Матрица».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце юрист Иван Морозов заявил о начислении налогов на конфискованное имущество осужденного блогера Елены Блиновской.

    В прошлом месяце Федеральная налоговая служба ликвидировала косметическую компанию блогера Карины Лазарьянц.

    В августе столичный арбитраж отложил разбирательство по делу о банкротстве создательницы контента Александры Митрошиной.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России

    Политолог Сетов: 35 стран заинтересовались достижениями социальной архитектуры России

    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский опыт социальной архитектуры может помочь другим странам лучше учитывать потребности людей при принятии решений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, протесты во Франции показали последствия игнорирования общественных запросов. Российский подход, напротив, делает потребности людей основой для принятия важных решений. Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    «Главная ценность социальной архитектуры как для России, так и для всего мира, заключается в ее способности сфокусировать любой общественный проект на конкретных запросах и потребностях человека. Граждан напрямую вовлекают в реализацию инициатив, которые касаются их быта, повседневной жизни и будущего», – сказал Никита Сетов, руководитель департамента социального проектирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    По его словам, «мнение общества должно становиться основой для общественных изменений». Между тем не все государства учитывают мнение граждан при принятии политических решений. Как показывают протесты во Франции, игнорирование общественных запросов может приводить к серьезным потрясениям. «Именно поэтому российские наработки в области социальной архитектуры могут быть полезны для международного сообщества», – добавляет собеседник.

    По его словам, интерес к российскому опыту подтвердила вторая международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». «В ней приняли участие представители 35 стран – это весьма большое число. Диалог специалистов из разных стран уже приносит практические результаты: участники конференции единогласно поддержали создание Международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего», – акцентирует он.

    На базе нового центра, говорит эксперт, ученые из разных стран смогут выработать общее видение будущего и разработать совместные проекты, отвечающие интересам граждан как России, так и других государств.

    «Таким образом, сегодня к социальной архитектуре проявляется большой интерес. Экспертное сообщество убедилось, что это не просто научная концепция, а практический инструмент, который помогает государству решать актуальные общественные задачи», – заключил Сетов.

    Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    К участникам конференции с приветственным словом обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что за последние годы социальная архитектура получила всестороннее развитие: создан профильный институт, в вузах формируются магистерские программы по данному направлению, а в стране активно воплощаются значимые общественные проекты. «Важно, что в эту работу активно включается молодежь. Подчеркну, мы готовы делиться своими идеями и накопленным опытом с зарубежными партнерами и вместе осуществлять перспективные инициативы», – подчеркнул президент.

    В мероприятии приняли участие более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран. Также событие посетили представители более чем 90 городов России из всех федеральных округов страны. Дискуссия собрала порядка 120 ведущих университетов РФ.

    В рамках конференции эксперты обсудили стандарт проектной деятельности и функциональную модель социально-архитектурного подхода. Эти инструменты призваны помочь создавать проекты, которые отвечают на запросы жителей и учитывают особенности конкретных регионов.

    В числе ключевых требований стандарта – опора на общественный запрос, измеримость результатов, соответствие государственным приоритетам, функциональность проектных решений и обязательная обратная связь с гражданами.

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    27 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    В Крыму нашли таунхаус Меладзе за 60 млн рублей

    В Крыму нашли таунхаус продюсера Меладзе за 60 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    В закрытом поселке крымского Гурзуфа обнаружили последнюю недвижимость в России, трехэтажный таунхаус продюсера Константина Меладзе стоимостью 60 млн рублей.

    Коттедж площадью более 250 кв. метров оказался последней недвижимостью продюсера в России. Трехэтажный дом был приобретен в 2015 году и находится в закрытом поселке «Вилла Роз», территорию которого круглосуточно охраняют с трех наблюдательных постов, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Внутри особняка расположены терраса с бассейном длиной более семи метров, роскошная гостиная, пять спален, пять санузлов, большая ванная комната и задний дворик. Также на территории есть кровля для лаунж-зоны и цокольный этаж с собственной сауной, хаммамом и комнатой отдыха.

    Музыкант не хочет пускать в дом посторонних людей или выставлять недвижимость на продажу. Этот таунхаус стал последним домом, который он оставил после отъезда из страны.

    Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.

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    26 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Долина пожаловалась на ощущение сглаза из-за хейта

    Долина заявила об ощущении насланной порчи из-за массового хейта

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина заявила, что из-за большого количества негатива в ее адрес у нее возникло ощущение, будто на нее наслали порчу.

    Долина на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли» рассказала, что устала от негатива, не может и не хочет на него отвечать, передает РИА «Новости».

    «Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал», – сказала певица.

    Ранее артистка рассказывала агентству, что может посмеяться над мемами со своим участием, если они действительно смешные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе директор Долиной Сергей Пудовкин назвал травлей реакцию на слова певицы о поездке с мигалкой.

    В прошлом месяце Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой.

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    26 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Макрон признал неготовность властей Франции к масштабным протестам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французское руководство оказалось не готово к масштабным протестам, охватившим республику, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Правда в том, что как в Марселе, так и в других городах 17 октября не было достаточно сил правопорядка… потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет», – цитирует Макрона РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Франции призвали заблокировать социальные сети на фоне беспорядков.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения при подавлении протестов.

    В тот же день правоохранительные органы задержали около тысячи участников манифестаций.

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    27 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»

    Англичанин Гарри Кейн получил «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»
    @ IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus / Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил престижную награду «Золотой мяч» как лучший футболист прошедшего сезона.

    Торжественная церемония вручения наград прошла в лондонском театре «Палладиум», передает РИА «Новости» со ссылкой на France Football.

    Приз английскому форварду передал двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. В сезоне-2025/26 Кейн забил 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную Англии, с которой занял третье место на чемпионате мира 2026 года.

    Среди женщин третий «Золотой мяч» в карьере получила испанка Алексия Путельяс, представляющая «Барселону». Возглавляющий сборную Испании по футболу Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сезона, а лучшим наставником женских команд стал Пере Ромеу.

    Голкипер сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял четвертое место в голосовании за приз лучшему вратарю сезона. Обладателем этой награды стал выступающий за «Атлетик» испанец Унаи Симон, выигравший в 2026 году чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голкипер сборной России Матвей Сафонов оказался в числе претендентов на звание лучшего вратаря года. В августе он занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.

    В июле форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира.

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