Директор Долиной назвал травлей реакцию на слова певицы о поездке с мигалкой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА «Новости», что повышенное внимание к словам певицы о поездке с мигалкой является попыткой сделать хайп на ее имени.

«Делать хайп на имени Ларисы Долиной – прием понятный и рабочий. Это какая-то травля или издевательство, хотя эти слова слишком легкие и незначительные по сравнению с тем, что происходит», – заявил Пудовкин.

По его словам, использование спецсредств в личных целях законодательно запрещено, однако певица сама никогда не водит машину, а за нарушение правил дорожного движения необходимо платить.

Ранее Долина рассказала журналистам, что мчалась с мигалками на большой скорости на юбилейный концерт Николая Баскова, так как боялась опоздать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле директор Долиной опроверг сообщения о госпитализации артистки. В марте он возмутился вниманием к ней из-за квартиры. А в феврале Пудовкин осудил попытку зарегистрировать бренд недвижимости от имени певицы.