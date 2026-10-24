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Россия инициировала создание Международного центра изучения будущего
Участники конференции в Петербурге предложили создать центр изучения будущего
На проходящей в Петербурге конференции по социальной архитектуре выступили с инициативой создания Международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего разных стран.
Эксперты Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили результаты международного исследования об образах будущего. Идею учреждения нового центра поддержали 85% участников опроса.
«Развитие социальной архитектуры приносит конкретные результаты. В одном из российских регионов губернатор вводит должность заместителя по социальной архитектуре. Одна из крупнейших компаний создает соответствующее подразделение. Новый учебник, представленный на конференции, будет переведен на три языка – английский, китайский и фарси. Также, как показывает исследование, большинство экспертов из разных стран мира считают, что сегодня нужен международный центр прогнозирования будущего. И Россия готова выступить инициатором его создания. Ведь задача социальной архитектуры – не только изучать общественные процессы и разрабатывать проекты, но и находить решения, которые помогут людям жить лучше, сохраняя традиции и ценности», – отметил начальник Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Организацию планируется создать на базе Института социальной архитектуры. Директор учреждения Сергей Володенков уточнил, что площадка позволит странам находить общие решения и совместно проектировать будущее.
Кроме того, в ходе мероприятия состоялась форсайт-сессия Международного молодежного клуба мечтателей имени Гагарина. Также эксперты презентовали стандарт проектной деятельности и модель компетенций социального архитектора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце участники всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов. Госдума – 2026» обсудили пути развития России и важность социальной архитектуры.
В прошлом году на базе платформы «Россия – страна возможностей» решили создать новый институт для социального прогнозирования и моделирования будущего.