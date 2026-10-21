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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    10 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 22:09 • Новости дня

    Украинская РЭБ в Доброполье оказалась бессильна против российских дронов

    Украинская РЭБ в Доброполье не смогла остановить российские дроны

    Tекст: Вера Басилая

    Средства радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Украины не доставили проблем бойцам российской группировки войск «Центр» при освобождении Доброполья, сообщил начальник штаба батальона с позывным Варяг.

    Украинские системы противодействия беспилотникам не создали препятствий для работы российских военных в Доброполье, передает РИА «Новости».

    «Их РЭБ усилиями нашей лаборатории дронщиков не действует. Поэтому вскрываем, уничтожаем, и РЭБ перестает существовать. Дальности наших дронов хватает для покрытия территории далеко за Добропольем, поэтому контроль и поражение ведется ежедневно, ежечасно», – рассказал начальник штаба батальона с позывным Варяг.

    Командир разведывательного батальона с позывным Малыш добавил, что спектр используемых в армии беспилотников позволяет менять частоты каждые десять минут. По его словам, подразделение в равных долях применяет оптоволоконные аппараты и различные типы FPV-дронов на радиоуправлении.

    В военном ведомстве отметили, что группировка «Центр» сделала беспилотники основным инструментом контроля обстановки. Использование дронов для разведки маршрутов, выявления засад и корректировки действий штурмовых отрядов помогло избежать потерь и сохранить высокий темп наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская армия перебросила подразделения в Краматорск и Славянск после потери Доброполья. В воскресенье стало известно, что командование ВСУ бросило в населенный пункт разрозненные группы солдат. Бойцы группировки «Центр» применили дроны пвх-1 при освобождении Доброполья.

    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    21 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    @ t.me/fvsr_ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский велогонщик на треке, участник Олимпийских игр Сергей Кучеров погиб в ходе специальной военной операции.

    Российский велогонщик на треке 46-летний Сергей Кучеров погиб на СВО. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Сергей погиб на СВО», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Кучеров был мастером спорта международного класса, выступал за сборную России по велоспорту на треке с 2001 года. Он участвовал в Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, занимал призовые места на этапах Кубка мира и неоднократно становился чемпионом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
    ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине, поразив также сухогруз с военными грузами для ВСУ, следовавший в Одессу, сообщило Минобороны.

    ВС России поразили складской комплекс в Полтаве, где хранились дроны большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также была поражена электроподстанция «Нивки» в Киеве, которая обеспечивала работу предприятий ВПК и логистических центров.

    Кроме того, на переходе морем в порт Одесса российские силы ударили по сухогрузу, перевозившему военные грузы на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ. В воскресенье БПЛА «Герань» и «Ланцет» ударили по сухогрузу и безэкипажному катеру в Черном море. В прошлую пятницу российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

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    21 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Червоный Яр в Запорожской области, а группировка «Днепр» взяла под контроль Юльевку.

    Об освобождении за минувшие сутки двух населенных пунктов в Запорожской области говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Червоный Яр в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Новониколаевки, Терсянки, Барвиновки, Вольнянки, Воскресенки и Васиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Юльевку Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орехова, Кирова и Одаровки Запорожской области.

    Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ у Курганного, Избицкого, Бугаевки и Великого Бурлука Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Пустогорода, Хотени и Гнилицы, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, танк и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Криницы Курицино, Роганского, Белозерского, Шиловки, Новоявленки, Староварваровки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Тимашевку.

    Днем ранее российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

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    21 октября 2026, 00:58 • Новости дня
    Мирошник прокомментировал удар украинских дронов по мусоровозам в Антраците

    Мирошник заявил о спутавших мусоровозы с танками украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку украинских беспилотников на парк мусороуборочных машин в Антраците в ЛНР.

    «Ни на йоту не сомневаюсь, что с танками спутали, а не хотели захламления города и распространения болезней», – заявил Мирошник в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР пострадали четыре человека.

    При атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области пострадали два человека.

    В понедельник при ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека.

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    21 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Вдова дважды Героя России Гудкова избрана сенатором от Приморского края

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты законодательного собрания Приморского края наделили полномочиями сенатора от краевого парламента Жанну Гудкову, вдову дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова. Первый и единственный дважды Герой Российской Федерации Гудков погиб на курской земле 2 июля 2025 года.

    Гудкова на заседании законодательного собрания Приморского края была наделена полномочиями сенатора России – представителя от краевого парламента. За ее кандидатуру проголосовали 38 депутатов, все присутствующие на заседании, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству рекомендовал включить Гудкову в бюллетень для тайного голосования по наделению полномочиями сенатора от заксобрания Приморья.

    20 сентября Гудкова была избрана депутатом заксобрания Приморского края восьмого созыва по единому избирательному округу от партии «Единая Россия» и стала председателем комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

    Она является вдовой Михаила Гудкова, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской Курской, орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты, дважды Героя России с позывным Варяг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Гудков, назначенный в апреле 2025 года заместителем главнокомандующего ВМФ России, погиб 2 июля 2025 года при выполнении боевой задачи в приграничной зоне Курской области.

    За заслуги в обеспечении обороноспособности страны он был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества и другими государственными и ведомственными наградами, а 6 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении его второй медалью «Золотая Звезда» посмертно.

    В июле 2025 года Путин встретился в Кремле с Жанной Гудковой и лично вручил ей медаль «Золотая Звезда» Героя России.

    В ноябре 2025 года в Курске открыли мурал в честь Михаила Гудкова и его боевого товарища.

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    21 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Украинский капитан погиб при неудачном перехвате «Герани»

    Офицер украинской авиации погиб при попытке сбить дрон «Герань»

    Tекст: Ольга Иванова

    Капитан 12-й бригады армейской авиации Украины Виталий Дору погиб в результате неудачной попытки перехватить российский беспилотник «Герань», сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, в Сумской области был ликвидирован командир пулеметного взвода 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск старший лейтенант Иван Радюк, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Там также сообщили, что в Закарпатской области по пути на работу попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие заместитель начальника управления по противодействию киберпреступлениям региональной полиции подполковник Михаил Танчинец. Отмечается, что он курировал борьбу с мошенническими кол-центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российская группировка «Восток» уничтожила шесть станций Starlink противника.

    На прошлой неделе украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани».

    В начале месяца российские беспилотники поразили логистический центр и подстанции на Украине.

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    21 октября 2026, 00:08 • Новости дня
    Украина заявила о возможном восстановлении доступа к Starlink через 48 часов

    Tекст: Антон Антонов

    Работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может возобновиться в течение ближайших сорока восьми часов, сообщили власти страны.

    Указывается, что данный вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио. «Возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине.

    Киевские власти во вторник заявили о подрыве обороноспособности из-за ограничения функционирования сети Starlink.

    В воскресенье Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе Starlink на Украине.

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    20 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали сотрудник скорой медицинской помощи и местная жительница, сообщили в оперштабе региона.

    В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа беспилотник атаковал машину скорой помощи, в результате чего пострадал сотрудник, сообщил оперштаб в «Максе».

    Сотрудник доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма». Повреждения получили три легковых автомобиля и сама карета скорой помощи.

    В селе Казинка Валуйского округа из-за удара FPV-дрона пострадала женщина. Она доставлена в Валуйскую больницу с осколочными ранениями головы, грудной клетки и голени. После оказания медицинской помощи пациентка продолжит лечение амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Прохоровка Белгородской области два человека получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль.

    Накануне в Белгородской области за минувшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, также подтвердилась гибель мужчины 18 октября.

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    20 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Хегсет заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты не пересматривали свои подходы к предоставлению Украине систем спутниковой связи Starlink и Starshield, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Мы ничего не отменяли. Существуют условия предоставления услуг, которые в конечном итоге должны соблюдаться, и Starlink имеет право принимать соответствующие решения. Но с нашей точки зрения ничего не изменилось», – заявил Хегсет.

    Хегсет подчеркнул, что американские власти не давали никаких указаний относительно использования систем Starlink и Starshield. Он добавил, что общий подход Вашингтона к поддержке Украины также остается прежним, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Госдепа Марко Рубио отказался обсуждать желание Киева использовать систему Starshield для ударов по территориям России.

    В воскресенье сообщалось, что Соединенные Штаты отказали Украине в доступе к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

    В четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

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    21 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Иностранные наемники ВСУ проигнорировали бой за Нефедовку

    Иностранные наемники ВСУ уклонились от боя при штурме Нефедовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командира взвода 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным Ерман сообщил, что иностранные наемники в рядах украинской армии уклонились от боя при штурме российскими войсками села Нефедовка в Харьковской области.

    В рядах противника во время взятия населенного пункта находились представители разных национальностей, передает ТАСС.

    «Они одурманены властью своей, контроля от командования нет, из-за этого не вели бой с ВС РФ», – рассказал Ерман.

    Подразделения группировки войск «Север» уже завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области и продолжают выявление и уничтожение разрозненных групп ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командиры ВСУ обманом отправили колумбийских наемников на штурм под Харьковом. Украинские военные при бегстве на этом направлении бросили иностранное оружие. До этого российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников.

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    21 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    ВСУ применили собак-роботов для доставки взрывчатки

    ВСУ начали использовать собак-роботов в зоне спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации беспилотные платформы и собак-роботов для доставки взрывчатых веществ, сообщил Герой России Александр Находкин.

    Вооруженные силы Украины применяют собак-роботов и беспилотные платформы для доставки взрывчатки в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС.

    «В 2014–2019 гг. боевые действия велись ружье к ружью <…>. Сейчас идет уже война дронов. Противник применяет технологии, причем не свои, а именно технологии Запада, который использует Украину как поле для экспериментов. Сейчас уже есть собаки-роботы, есть роботы, которые доставляют взрывчатые вещества на расстояние вытянутой руки», – рассказал Находкин.

    Он добавил, что Россия также задействует передовые технологии. По его оценке, российская армия получила огромный опыт за время спецоперации и сейчас является самой сильной в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зону спецоперации поступил детектор дронов «Набат-3». Кроме того, на линии соприкосновения испытали беспилотник «Штурмовик». Также российские военные начали тестировать новейшие дроны с машинным зрением.

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    20 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Кабмин Украины опроверг расширение режима ЧП на тепло- и водоснабжение

    Tекст: Антон Антонов

    Кабинет министров Украины сообщил, что не вводил режим чрезвычайного положения ни в одной сфере. В январе министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль говорил о действии режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

    Кабинет министров Украины выступил с опровержением сообщений о распространении режима чрезвычайного положения на тепло- и водоснабжение, а также на электронные коммуникационные сети, заявив, что не вводил ЧП ни в одной из указанных сфер, передает РИА «Новости».

    «Кабинет министров Украины не вводил чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой другой сфере. Сообщения об этом не соответствуют действительности», – говорится в сообщении правительства.

    При этом в январе министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял о действии режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, о его отмене с тех пор не сообщалось.

    Во вторник сообщалось, что Украина расширила действие режима чрезвычайной ситуации на системы тепло- и водоснабжения.

    В правительстве уточнили, что новый документ касается назначения ответственных министров за ликвидацию повреждений критической инфраструктуры и создания общего штаба для координации их работы.

    Само распоряжение позже исчезло с сайта кабмина, сообщил ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров объяснил выбор целей для атак на инфраструктуру Украины.

    В субботу на Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме страны.

    В начале месяца на Украине призвали ввести режим ЧС в Киеве из-за ситуации в энергетике.

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    21 октября 2026, 06:13 • Новости дня
    Российские военные захватили опорный пункт ВСУ во время чаепития

    Бойцы «Востока» захватили опорный пункт ВСУ в Тимошевке во время чаепития

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки войск «Восток» незаметно проникли на позиции Вооруженных сил Украины в запорожской Тимошевке и взяли под контроль опорный пункт, пока противник пил чай.

    Дождливая погода помогла российским бойцам скрытно приблизиться к позициям противника по открытой местности, поскольку осадки мешали работе украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    «В опорник зашли тихо, без шума, они нас даже не ждали. Просто сидели, чай пили. Ну все, после чего начали работать, делать свое дело», – рассказал на видеозаписи Минобороны России командир взвода с позывным Троха.

    По его словам, группа из 10 человек выдвинулась ночью в непогоду. Бойцы прошли открытый участок до лесополосы, после чего короткими перебежками подобрались к укреплениям.

    В военном ведомстве отметили, что благодаря освобождению Тимошевки группировка «Восток» установила контроль над районом обороны противника площадью около шести квадратных километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ударные беспилотники уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА в регионе. Во вторник российские войска освободили запорожскую Тимошевку.

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