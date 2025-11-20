В Курске открыли мурал в честь дважды Героя России Гудкова

Tекст: Валерия Городецкая

Граффити украсило фасад дома №64 на улице Радищева, а на его открытии присутствовали заместитель губернатора Курской области Артем Демидов, глава города Евгений Маслов, авторы работы и жители города, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гудков был командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты «Курская» и прославился как человек выдающегося мужества, известный под позывным «Варяг». Он стал первым военнослужащим, получившим звание Героя Российской Федерации дважды. Гудков погиб 2 июля 2025 года при выполнении боевой задачи на приграничной территории, защищая жителей региона.

«Михаил Гудков был отличным командиром, надёжным товарищем и настоящим Героем. И погиб он как Герой. Для меня было честью знать его лично: мы познакомились с ним в начале года в Коренево», – сказал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он также отметил, что это изображение запечатлело Гудкова как воина, человека исключительной храбрости и решимости.

Работа по увековечению памяти героя велась за внебюджетные средства, а над созданием композиции трудились художники из Курска и Белгорода. Площадь мурала составила 14 квадратных метров, процесс его нанесения занял четыре дня. Дом, на котором появился портрет полковника, расположен рядом с парком Героев Гражданской войны – символичным местом для города.

Художник Александр Головоко из творческого объединения «Графит» признается, что вся команда ощущала ответственность перед памятью героя и считает эту работу одновременно трудной и великой. Это далеко не первый патриотический проект художников в Курске: ранее они уже создали ряд заметных муралов, посвященных российским героям.