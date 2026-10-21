Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

Tекст: Вера Басилая

«Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

«Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.