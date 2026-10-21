Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС
Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.
«Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.
Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».
«Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.
Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.
Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.
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