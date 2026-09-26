Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе

Welt: В Германию прибыли тысячи нелегальных мигрантов вопреки реформе убежища в ЕС

Tекст: Мария Иванова

Немецкие правоохранители фиксируют массовый приток нелегалов, проникающих в страну в обход установленных правил, пишет Welt со ссылкой на данные федеральной полиции ФРГ и федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

В июле и августе BAMF зафиксировало 9077 новых просителей убежища, у 7041 из которых отсутствовали записи в общеевропейской базе Eurodac. У федеральной полиции лишь у 90 из 484 задержанных мигрантов обнаружились следы регистрации в других странах Евросоюза.

Кроме того, процесс высылки мигрантов в другие европейские страны идет крайне медленно. Из 1794 решений о депортации, вынесенных BAMF в июле и августе, было исполнено только 238. Ситуацию осложняет отказ Италии принимать мигрантов обратно из Германии, что привело к спору между Берлином и Римом, отмечает РИА «Новости».

В пятницу министры 18 стран намерены предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению миграционных правил, сообщает Euractiv.

Обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов и расширение базы данных Eurodac.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv сообщил о планах европейских стран предложить новый закон для облегчения высылки нелегальных мигрантов.

Во вторник стало известно, что европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку.

В начале августа отмечалось, что неконтролируемая миграция разлагает Германию изнутри.