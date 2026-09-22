МИД заявил о глубоком кризисе и утрате доверия в ОБСЕ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников констатировал глубокий кризис в ОБСЕ, передает РИА «Новости».

По словам старшего должностного лица от РФ в Арктическом совете, доверие между государствами-участниками упало до критического минимума.

«ОБСЕ в целом пребывает в глубоком кризисе. Доверие и взаимодействие между государствами-участниками находятся на критически низком уровне», – подчеркнул дипломат.

Масленников также отметил, что западные радикалы продолжают использовать площадку организации для нагнетания антироссийской истерии. Ранее, в сентябре, глава МИД Сергей Лавров на встрече в МГИМО заявил, что ОБСЕ полностью дискредитировала себя и утратила сдерживающие факторы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил коллективный Запад в целенаправленном разрушении этой международной площадки.

Дипломат назвал данную организацию полумертвой структурой без позитивной повестки.

При этом он счел возможный уход Москвы из ОБСЕ идеальным сценарием для недругов.