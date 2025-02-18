  • Новость часаМедведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях
    Россия опровергла планы переговоров с Украиной в Эр-Рияде
    Небензя: Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
    Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России
    Российские войска вошли в Ямполовку на севере ДНР
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
    Маск оценил прибытие Лаврова и Ушакова в Саудовскую Аравию
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    Россиянам рассказали о введении сервиса «Мои чеки онлайн»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    6 комментариев
    18 февраля 2025, 10:37 • Новости дня

    ВСУ перебросили польских наемников под Константиновку

    Польские наемники прибыли на линию фронта в Донецкую народную республику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На константиновском направлении в Донецкой народной республике украинская сторона перебросила крупную группу польских наемников, которые обладают хорошей подготовкой и экипировкой.

    Как передает ТАСС, группа польских наемников была переброшена украинской стороной к линии фронта на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. «Это довольно большая группа», – сообщили в силовых структурах, добавив, что наемники хорошо подготовлены и экипированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики уничтожили наемников из Польши в районе Дзержинска в ходе боевых действий. Пленный польский наемник рассказал о существовании легиона иностранцев, который действует на Украине. Он также сообщил, что вербовка иностранных наемников на Украине осуществляется через специальные сайты.

    17 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кондрашовкой, Голубовкой, Загоруйковкой, Новой Кругляковкой Харьковской области, Новолюбовкой Луганской народной республики (ЛНР), Колодезями и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 190 военнослужащих, три американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британская 155-мм гаубица FH-70. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем на харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Липцов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств, сообщил Конашенков.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» около Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Ульяновки, Зверева, Котлина, Удачного, Успеновки, Надеждинки, Новоандреевки и Алексеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, и пять орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Мылового, Тягинки и Приднепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР. За день до этого российские силы освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. А до этого взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.

    Коментарии (2)
    17 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии

    Политолог Ткаченко: Трамп минимизирует вмешательство Европы в переговоры России и США

    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главным итогом встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будет сверка позиций перед следующим раундом переговоров. При этом Брюссель и Киев попытаются помешать процессу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Двусторонний диалог по Украине пройдет во вторник.

    «США в непростой ситуации. С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой, они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

    «Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности», – допустил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, станы ЕС потребуют себе места за столом и в какой-то момент его получат», – спрогнозировал аналитик.

    «Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс, что очень важно для Москвы. Киев же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытаться спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

    «В любом случае, для Москвы вопрос легитимности Зеленского закрыт. Его присутствие в Эр-Рияде сведется к попыткам нашептать что-то американским переговорщикам вне самого процесса. Россия, вероятно, допустит его вхождение в состав украинской делегации вместе с представителями минобороны и Верховной Рады. Но подписывать итоговый документ будет, скорее всего, председатель украинского парламента», – резюмировал политолог.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил, что делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, отметив важность этой встречи для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Сообщалось, что украинская правительственная делегация тоже начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил: «Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров: Территориальные уступки Украине сделаны при СССР

    Лавров рассказал о территориальных уступках Украине при создании СССР на пресс-конференции

    Tекст: Вера Басилая

    При образовании СССР Украине были предоставлены значительные территории, освоенные ранее русскими людьми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем напомнил, что огромные территории, которые столетиями осваивались русскими, были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики, передает ТАСС.

    Российский министр подчеркнул, что по причинам, которые были озвучены президентом России, эти земли, на которых русские строили города и порты, были переданы Украине.

    Кроме того, Лавров отметил, что американские представители обсуждают подходы к украинскому кризису, хотя неясно, кто будет уполномочен представлять администрацию Вашингтона по этой теме.

    Лавров добавил, что представители США начинают упоминать тему территориальных уступок, и призвал ознакомиться с историей, как это делает президент России Владимир Путин. Министр подчеркнул, что это обсуждение связано с поиском компромиссов в решении украинского кризиса.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал, что США считают возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистичным.

    Министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

    Коментарии (36)
    17 февраля 2025, 13:47 • Новости дня
    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд

    Политолог Скачко: Зеленский пытается использовать Трампа в своих электоральных целях

    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    «Присутствие Зеленского в Эр-Рияде – преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: «ничто об Украине без Украины» меняется на «ничто об Украине без Зеленского». Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни «Арлекино» «А мною заполняют перерыв», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Впрочем, сама американская делегация может допускать общение с представителями Украины после диалога с Москвой, чтобы донести решения и корректировки в переговорных позициях, касающиеся непосредственно Киева. Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», – продолжил аналитик.

    «При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», – заметил собеседник. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», – резюмировал эксперт.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Сам же Зеленский сейчас находится в ОАЭ. По его словам, цели визита – обсуждение дальнейшей посреднической помощи Эмиратов в обмене пленными с Россией, а также инвестиции и экономическое партнерство.

    Также, по данным NBC, США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон. Зеленский, в свою очередь, озвучил требование к США обсудить судьбу месторождений в новых регионах России, которые Киев считает своими.

    Он также посетовал, что американский проект урегулирования пока не содержит положений о безопасности Киеву. «Если США не дадут нам гарантий безопасности, я думаю, экономическая часть договора работать не будет», – предупредил Зеленский.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Свердликово в Курской области
    Российские войска освободили Свердликово в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуева, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Бондаревки, Гоголевки, 1-го Княжьего, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Юнаковки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе американский Abrams, три машины пехоты, в том числе две американские БМП Bradley, три бронетранспортера, 15 бронемашин, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и РЛС норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также пункт управления БПЛА.

    В плен сдались четыре военнослужащих ВСУ.

    За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 машин пехоты, 222 бронетранспортера, 1901 бронемашину, 2017 автомобилей, 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области.

    Между тем стало известно что смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

    Коментарии (3)
    17 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    ВС России начали убирать «зубы дракона» ВСУ на границе с Днепропетровской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали демонтировать пирамидальные бетонные барьеры ВСУ на границе между ДНР и Днепропетровской областью, осложняющие проезд бронетехнике.

    Российские вооруженные силы начали убирать оборонительные укрепления ВСУ, известные как «зубы дракона», на границе между ДНР и Днепропетровской областью, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Эти бетонные пирамидальные конструкции предназначены для затруднения движения бронетехники.

    Военные корреспонденты предполагают, что российские подразделения могут войти на территорию Днепропетровской области «в ближайшее время». Удаление «зубов дракона» свидетельствует о подготовке войск к дальнейшему продвижению.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные не успели оборудовать полноценные укрепления у границы с Днепропетровской областью.

    До этого власти Украины призвали жителей Днепропетровской области покинуть восточные районы.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 15:02 • Новости дня
    Лавров допустил использование Киевом «территориальных уступок» для резни

    Лавров заявил, что Киев может использовать «территориальные уступки» для резни русских

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.

    Лавров выразил опасения, что Киев может воспользоваться «территориальными уступками» для проведения этнической резни. Он подчеркнул, что США активно участвуют в украинском кризисе с самого его начала. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, по словам Лаврова, формировала правительство путчистов за несколько дней до государственного переворота, передает ТАСС.

    Лавров указал на важность понимания исторического контекста, прежде чем говорить о дипломатии. Он задался вопросом, почему на Украине запрещен русский язык и каноническая Украинская православная церковь. Министр подчеркнул, что это нарушение конвенций и Устава ООН.

    Также Лавров отметил, что никто из мировых лидеров не обсуждает эти права человека, а только предлагают территориальные уступки.

    Ранее Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

    Глава МИД также подчеркнул, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    Российские войска вошли в Ямполовку, прорвав оборону ВСУ

    Бойцы России продвинулись на 1,2 км вглубь обороны ВСУ и вошли в Ямполовку в ДНР

    Российские войска вошли в Ямполовку, прорвав оборону ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Тернов и вошли в Ямполовку в ДНР, продвинувшись на 1,2 км вглубь и улучшив тактическое положение.

    Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись на 1,2 км вглубь оборонительных линий у Тернов, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. В результате этого прорыва российские войска вошли в населенный пункт Ямполовка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Кроме того, ВС России улучшили свое тактическое положение на юго-востоке от Ямполовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики успешно захватили позиции ВСУ в районе Тернов, что позволило расширить зону контроля в этом районе. Также сообщалось, что российские войска начали артподготовку к штурму Ямполовки, что свидетельствует о продолжении наступательных действий на Украине. В дополнение к этому, российские войска расширили зону контроля у Тернов в ДНР, укрепляя свои позиции в регионе.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал обсуждение встречи президентов России и США в Эр-Рияде

    Песков: Делегация России обсудит в Эр-Рияде подготовку встречи Путина и президента США по украинскому вопросу

    Кремль анонсировал обсуждение встречи президентов России и США в Эр-Рияде
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    По словам Пескова, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков отправятся в столицу Саудовской Аравии для участия в переговорах с представителями США. Эти переговоры, отметил пресс-секретарь президента, назначенные на вторник, будут сосредоточены на восстановлении российско-американских отношений, передает ТАСС.

    Помимо восстановления отношений Лавров и Ушаков обсудят подготовку к возможным переговорам по украинскому урегулированию и организации встречи президентов России и США.

    Дмитрий Песков добавил, что российская делегация готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, если эта тема будет поднята во время переговоров. «Наши представители будут готовы обсуждать и эту тему тоже», – отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

    Ранее СМИ писали, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 22:54 • Новости дня
    Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине

    Туск: Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На экстренном саммите лидеров ЕС в Париже не удалось прийти к соглашению по вопросам Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на экстренной встрече лидеров европейских стран в Париже не были приняты решения по Украине. Он отметил, что такие собрания не могут принимать обязательные и окончательные решения, передает ТАСС.

    Туск подчеркнул, что необходимость переговоров о завершении конфликта на Украине лежит на Москве и Киеве.

    «Необходимо отдавать себе отчет в том, что эти переговоры должны вести между собой Россия и Украина, если они должны принести реальные эффекты», – добавил Туск.

    Туск также указал, что позиция Вашингтона будет ведущей в связи с вовлеченностью президента США в процесс. Он заверил, что Европа готова поддержать мирный процесс.

    Ранее переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    НПС КТК на Кубани подверглась атаке БПЛА

    Семь беспилотников атаковали крупнейшую нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников, однако пострадавших и угрозы разлива нефти нет.

    Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА «Новости». Атака произошла 17 февраля и была направлена на дестабилизацию работы объекта и создание угрозы для сотрудников.

    Семь беспилотников, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, были запущены с временными интервалами. Однако благодаря оперативной реакции работников консорциума удалось предотвратить разлив нефти и избежать пострадавших.

    В результате атаки НПС «Кропоткинская» была временно выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск продолжается, но на сниженных режимах, обходя станцию.

    НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Краснодарского края, занимает важное место в инфраструктуре КТК, являясь крупнейшей нефтеперекачивающей станцией компании на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. При падении обломков беспилотных летательных аппаратов на Кубани были повреждены линии электропередач.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 14:33 • Новости дня
    Лавров сравнил ВСУ с гитлеровскими убийцами

    Лавров заявил, что ВСУ действуют похлеще гитлеровских убийц

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Сербии Марко Джуричем сделал резкое заявление в адрес Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Лавров отметил, что украинские военные на территории действуют похлеще гитлеровских убийц периода Второй мировой войны.

    «Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

    Председатель комитета Общественной палаты по делам суверенитета Владимир Рогов заявил, что действия ВСУ в отношении мирных жителей Курской области должны быть квалифицированы как геноцид, аналогичный преступлениям нацистов во время Великой Отечественной войны.

    Коментарии (2)
    17 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили объекты аэродромной и портовой инфраструктуры Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять французских управляемых авиабомб Hammer, три американских снаряда РСЗО HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун», переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотников самолетного типа, в том числе 102 вне зоны спецоперации.

    С начала СВО уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 699 беспилотников, 594 ЗРК, 21 488 танков и других бронемашин, 1517 боевых машин РСЗО, 21 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 750 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные также сообщалось, что ВС России поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ.

    На прошлой неделе ВС России поразили аэродромы и порты Украины. Кроме того, в Минобороны отчитались, что ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    Российские войска ударили по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска атаковали кабельный завод в Запорожье, производящий компоненты для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли удар по кабельному заводу в Запорожье, ответственному за производство кабелей для авиации Вооруженных сил Украины, что привело к серьезным повреждениям заводских корпусов.

    Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета в Общественной палате РФ, сообщил, что российские войска нанесли удары по заводу в городе Запорожье, передает ТАСС. Завод, по его словам, производил кабели, используемые в технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен ночью, что привело к серьезным повреждениям.

    Рогов отметил, что в результате ударов уничтожены три корпуса Запорожского кабельного завода и выгорело все внутри них. Также была выведена из строя энергетическая инфраструктура производства. Завод специализировался на выпуске кабелей для авиации противника.

    По словам Рогова, удары были направлены на объекты промышленного и энергетического комплекса, которые обеспечивают ВСУ. Такие действия могли значительно повлиять на возможности украинской армии в использовании авиационной техники.

    Ранее оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 08:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали схрон с украденными иконами в Красногоровке

    Украинские военные пытались уничтожить иконы при эвакуации схрона в Красногоровке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные с помощью дронов попытались уничтожить схрон с иконами, украденными ранее ВСУ, во время их эвакуации российскими военными в Красногоровке.

    Как передает РИА «Новости», украинские военные использовали FPV-дроны для попытки уничтожения схрона с украденными церковными иконами в Красногоровке. Нападение произошло, когда российские военные начали извлечение и эвакуацию ценностей из тайника.

    Согласно информации военнослужащего группировки ВС России «Юг» с позывным «Полтава», «выемка происходила вот этого церковного всего имущества... Обычно дроны не особо летали, а в это время было два дрона. Их сбили. Наши парни сбили два дрона. Вот они. Я думаю, что они (ВСУ) знали, где это все лежит, и просто хотели и нас уничтожить, и эти ценности».

    Операция по извлечению и эвакуации церковных ценностей заняла несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой. Вооруженные силы России взяли в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении Красногоровки в ДНР.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пушков заявил о провале саммита лидеров ЕС по Украине в Париже
    Очевидцы заявили о расстреле мирных жителей в Курской области
    Ростех успешно завершил испытания ракеты «Булат» для ПТРК
    Глава Rheinmetall: Европу на переговорах по Украине отсадили за «детский стол»
    Маск намекнул на проверку золотого резерва США в Форт-Ноксе
    ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на военной базе США в Калифорнии
    Россиянам напомнили об отсутствии дополнительного выходного в связи с 23 февраля

    Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях

    Американские бренды одежды уже прощупывают почву, чтобы вернуться в торговые центры России. Следом начнут возвращаться и все остальные – и McDonalds, и Visa с Mastercard, и западные автоконцерны, и производители техники. Кто придет в Россию первым, а у кого возникнут сложности с возвратом? Кого в России ждут с распростертыми объятиями, а для кого мест уже нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия хорошо заработала на очередной ошибке Макрона

    Из-за ошибок президента Эммануэля Макрона Франция теряет важнейшие для себя рынки сбыта. Французам особенно досадно, что на этих рынках их замещает не кто-нибудь, а Россия. Это ярко проявилось в Северной Африке, где Макрон умудрился навредить французским производителям и разжечь конфликт на ровном месте. Подробности

    Перейти в раздел

    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

    Перейти в раздел

    Отношения России и Сирии встали на путь прагматизма

    По данным западных СМИ, переговоры России с новыми властями Сирии проходят успешно, а стороны близки к реализации своих интересов. Что это за интересы? И есть ли «подводные камни» для Москвы в сотрудничестве с правительством Ахмеда Шараа? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............