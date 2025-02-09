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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    24 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    7 комментариев
    9 февраля 2025, 05:59 • Новости дня

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

    8 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор российского дрона пощадил украинского солдата, который осенил себя крестом во время атаки на пункт ВСУ на одном из днепровских островов под Херсоном, следует из видео военкоров.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской Весны» показывают момент, когда оператор российского беспилотника атакует наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов на Днепре под Херсоном. В разгар атаки из взорванного укрытия выбежал испуганный украинский солдат. Осознавая, что он находится на прицеле дрона, солдат трижды перекрестился, пишет «Российская газета».

    Оператор дрона принял решение не сбрасывать боеприпас на солдата, оставив его в живых.

    Ранее российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, и вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

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    8 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли
    ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии было нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты американский снаряд РСЗО HIMARS и 93 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42710 беспилотников, 592 ЗРК, 21254 танка и других бронкмашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31393 единицы спецтехники.

    Напомним, с 1 по 7 февраля ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия усложнила Украине доступ к газовым подземельям.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    8 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

    Глава государства распорядился разработать меры по блокировке преступных звонков с территорий Украины и других недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Это поручение основано на итогах заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

    В рамках поручения подчеркивается необходимость разработки дополнительных мер для защиты прав и законных интересов российских граждан от преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Срок выполнения поручения назначен на 1 июля 2025 года, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Ранее эксперт Роман Силантьев заявил, что не менее 40% украденных украинскими колл-центрами у россиян средств используется для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей.

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    8 февраля 2025, 08:17 • Новости дня
    Рогов сообщил о заминированных FPV-очках на фронте

    Рогов обвинил украинские спецслужбы в диверсии с заминированными FPV-очками

    Рогов сообщил о заминированных FPV-очках на фронте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    На фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки Skyzone Cobra, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, на фронт поступают заминированные FPV-очки модели Skyzone Cobra под видом гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».

    Рогов пояснил, что за этой диверсией стоят украинские спецслужбы, использующие волонтеров «в темную». По его словам, заминированные устройства скрывают в закупках гуманитарной помощи для фронта, не ставя волонтеров в известность.

    Специалисты выявили, что внутри очков скрыты самодельные взрывные устройства с мощностью 10-15 граммов.

    Взрыв происходит при включении очков, что делает их крайне опасными. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства и схемы этой диверсии.

    Рогов подчеркнул важность более тщательной проверки гуманитарной помощи перед отправкой на фронт, чтобы предотвратить подобные случаи.

    Ранее россиян призвали жителей региона воздержаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого по заказу спецслужб Украины.

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    8 февраля 2025, 12:38 • Новости дня
    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    Asia Times: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Перед началом мирного процесса Украине придется отказаться от Донецкой и Луганской областей, а также от части Херсонской и Запорожской областей, что может стать основой для долгосрочного мирного соглашения, пишет Asia Times.

    Согласно публикации, Украине придется уступить обширные территории перед заключением мирного соглашения с Россией, передает РИА «Новости».

    В статье говорится, что для успешного перемирия и последующего долгосрочного мира Украина должна будет отказаться от всех территорий Донецкой и Луганской областей, а также от частей Херсона и Запорожья, и уйти с Курского направления.

    Дополнительно, обозреватель выразил мнение, что Белому дому необходимо будет дать обещание российским властям о том, что Украине никогда не предложат членство в НАТО. Это условие является важным фактором в поддержании стабильности в регионе и может способствовать продвижению мирного процесса.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.

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    8 февраля 2025, 11:28 • Новости дня
    Пушилин: Дзержинск вновь стал русским городом

    Глава ДНР Пушилин отметил, что Дзержинск стал русским городом после освобождения

    Пушилин: Дзержинск вновь стал русским городом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дзержинск (украинское название – Торецк) снова стал русским городом после его освобождения, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он указал, что Дзержинск вновь стал русским городом – город обрел русский статус «во всех смыслах».

    Настойчивость местных властей в интеграции Дзержинска в состав России подчеркивает стремление укрепить позиции региона в политическом и культурном контексте.

    Военкор Александр Коц сообщил, что Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки.

    Минобороны сообщило, что украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

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    8 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки

    Захарова: Молчание международных структур в связи очередным терактом ВСУ сравнимо с соучастием в преступлениях

    МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Молчание мирового сообщества в ответ на действия киевского режима в связи с обстрелом Макеевки является соучастием в их преступлениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила о необходимости осудить обстрел Макеевки со стороны ВСУ. По ее словам, молчание мирового сообщества в ответ на действия киевского режима является соучастием в их преступлениях, следует из комментария в Telegram-канале МИД.

    Она подчеркнула, что обстрел густонаселенного района Макеевки был заранее спланирован и привел к гибели мирных граждан, включая женщин и детей. Захаоова также обвинила западные страны в содействии киевскому режиму, заявив, что они несут ответственность за произошедшее наряду с украинскими неонацистами.

    Дипломат отметила, что обстрелы Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и других российских регионов свидетельствуют о попытках киевского режима, «погрязшего в терроризме и коррупции», убить как можно больше русских людей в угоду своим западным покровителям.

    МИД России призвал все ответственные правительства и международные организации осудить действия Украины.

    «Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», – отметила Захарова.

    Ранее в результате обстрела вооруженных сил Украины центра Макеевки погибла молодая девушка и еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.

    До этого сообщалось, что в результате обстрела по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители и на месте работают бригады скорой помощи.

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    8 февраля 2025, 17:24 • Новости дня
    Россия отказалась от посредничества Швейцарии на Украине

    Посол: России не нужно посредничество Швейцарии по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Россия не нуждается в посредничестве Швейцарии в конфликте на Украине, пока Берн не изменит свою антироссийскую политику.

    Гармонин заявил, что посредничество Швейцарии в конфликте на Украине невозможно, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «ни о каком посредничестве Швейцарии не может быть и речи», пока Берн придерживается антироссийского курса и не изменит своей политики в отношении Москвы. Гармонин уточнил, что Россия не желает уступать в ущерб своим интересам.

    Ранее новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер предложила Владимиру Зеленскому помощь в качестве посредника. Однако Россия придерживается позиции, что любые переговоры должны учитывать ее интересы. Кремль неоднократно подчеркивал, что обсуждение путей выхода из украинского конфликта без участия России невозможно и не имеет смысла.

    По словам посла, Россия готова исключить Швейцарию из списка недружественных стран, если Берн изменит свой курс, отменит санкции и прекратит участие в антироссийских инициативах. Сергей Гармонин отметил, что швейцарская дипломатия просто приняла к сведению данный факт, но никаких запросов со стороны Швейцарии пока не поступало.

    Дипломат подчеркнул, что Швейцария отказалась высылать российских дипломатов, и это, по мнению Гармонина, облегчает двусторонний диалог. Он добавил, что в случае выдворения российских дипломатов, Россия ответит аналогичными мерами. Это решение Швейцарии поддерживает нормальное функционирование загранпредставительства и способствует дипломатическому взаимодействию между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу президента России Владимира Путина и американского лидера для обсуждения украинского кризиса, если они выразят такое желание.

    Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках НАТО втянуть Швейцарию в «военный шенген», что может затронуть ее нейтральный статус.

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    8 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Макеевки погибла девушка

    Пушилин сообщил о гибели девушки и десяти раненых при обстреле ВСУ Макеевки

    При обстреле ВСУ Макеевки погибла девушка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в своем Telegram-канале , что удар по центру Макеевки произошел в разгар выходного дня, погибла девушка.

    Кроме того, в результате обстрела пострадали десять человек, в том числе ребенок.

    Глава ДНР уточнил, что обломки ракеты упали фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе города.

    «Повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела вооруженных сил Украины по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители, и на месте работают бригады скорой помощи.

    В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений многоквартирных домов в результате ночной атаки беспилотников вооруженных сил Украины.

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    8 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Над регионами России за ночь уничтожены и перехвачены 36 украинских дронов
    Над регионами России за ночь уничтожены и перехвачены 36 украинских дронов
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Над Ростовской областью уничтожили 18 беспилотников, над Волгоградской – 11, над Белгородской – пять, над Краснодарским краем – два, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в Краснодарском крае и Ростовской области повреждены дома, в Волгоградской области отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию. Пострадавших нет.

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    9 февраля 2025, 00:11 • Новости дня
    Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ

    Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами

    Tекст: Максим Попов

    Ефрейтор Людмила Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.

    Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.

    В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.

    Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

    Ранее три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».

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    8 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность возможным закрытием Международного уголовного суда, считая, что это «принесет радость российскому президенту Владимиру Путину».

    По ее словам, прекращение работы МУС «станет радостью для президента России», передает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте обострения международной напряженности вокруг работы суда.

    Бербок подчеркнула, что поддержка международного права и деятельность Международного уголовного суда являются приоритетами для Германии в области безопасности.

    Ранее президент США подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда. Международный уголовный суд выразил решительное осуждение этим санкциям и решил продолжить работу, несмотря на давление.

    В Кремле отметили, что Россия не признает Международный уголовный суд и считает санкции США против него «не своим делом».

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    8 февраля 2025, 15:19 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по автостанции в Макеевке, пострадали мирные жители
    ВСУ нанесли удар по автостанции в Макеевке, пострадали мирные жители
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела вооруженных сил Украины по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители, на месте работают бригады скорой помощи.

    По данным оперативных служб, обстрел пришелся на район автостанции, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей, передает ТАСС.

    На месте инцидента работают бригады скорой медицинской помощи, оказывая необходимую помощь пострадавшим.

    Ситуация в регионе остается напряженной, в связи с чем местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности находиться в безопасных местах.

    Несколькими днями ранее ВСУ атаковали город – спутник Запорожской АЭС Энергодар, что привело к трем взрывам, прозвучавшим в городе.

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    8 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Кубань подверглась атаке украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали гражданские объекты в Славянском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    В результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов. Никто не пострадал, сообщил Кондратьев в Telegram.

    Напомним, беспилотники также атаковали Ростов-на-Дону.

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    8 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Британский аналитик: Украина может обмануть США в вопросе редкоземельных металлов

    Tекст: Александра Юдина

    Британский аналитик Александр Меркурис предупредил американскую администрацию об обмане со стороны Владимира Зеленского в вопросе разработки редкоземельных металлов на Украине.

    По его словам, перспективы Белого дома в отношении разработки месторождений редкоземельных металлов на Украине могут быть искажены действующим правительством Киева, передает РИА «Новости».

    Меркурис выразил сомнения, что Зеленский честен в своих намерениях, подчеркнув, что большая часть запасов этих ресурсов находится на территориях, контролируемых Россией.

    Эксперт также отметил, что начальные инвестиции в разработку украинских месторождений были бы очень высоки, и власти США мог бы использовать аналогичные возможности в своей стране, избегая рисков и затрат.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи.

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    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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