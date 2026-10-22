Украина потратила на содержание ВСУ 246 млрд долларов с начала 2022 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

С начала 2022 года страна выделила на армию 11,037 трлн гривен, что эквивалентно 246 млрд долларов. Эти средства были направлены на закупку вооружения и техники, зарплаты военным, логистику, снабжение и инфраструктуру, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные украинского ведомства.

Сумма отражает исключительно прямые бюджетные расходы государства. Стоимость западного вооружения, которое страна получает от союзников, в нее не включена.

До конца этого года Киев планирует направить на военные нужды еще 1,94 трлн гривен, или 43,2 млрд долларов.

В проекте бюджета на 2027 год сумма на финансирование армии достигнет 108,3 млрд долларов. Это рекордный показатель за все время конфликта, который заложен на фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 млрд долларов и роста государственного долга до 276 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что суточные расходы украинского бюджета на конфликт достигают 266 млн долларов. Летом в Верховной раде заявили о дефиците финансирования вооруженных сил.