Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.12 комментариев
Украина потратила на содержание ВСУ 246 млрд долларов с начала 2022 года
С начала 2022 года до августа 2026 года киевский режим направил на содержание вооруженных сил Украины 246 млрд долларов, не считая стоимости полученного от западных стран оружия, следует из данных украинского минфина.
С начала 2022 года страна выделила на армию 11,037 трлн гривен, что эквивалентно 246 млрд долларов. Эти средства были направлены на закупку вооружения и техники, зарплаты военным, логистику, снабжение и инфраструктуру, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные украинского ведомства.
Сумма отражает исключительно прямые бюджетные расходы государства. Стоимость западного вооружения, которое страна получает от союзников, в нее не включена.
До конца этого года Киев планирует направить на военные нужды еще 1,94 трлн гривен, или 43,2 млрд долларов.
В проекте бюджета на 2027 год сумма на финансирование армии достигнет 108,3 млрд долларов. Это рекордный показатель за все время конфликта, который заложен на фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 млрд долларов и роста государственного долга до 276 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что суточные расходы украинского бюджета на конфликт достигают 266 млн долларов. Летом в Верховной раде заявили о дефиците финансирования вооруженных сил.