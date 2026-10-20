Суточные расходы украинского бюджета на конфликт достигли 266 млн долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В 2026 году страна выделит на содержание армии 4,37 трлн гривен, что эквивалентно 97,1 млрд долларов. В эту сумму заложены зарплаты военным, закупка техники и резервные средства на непредвиденные траты, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные украинского ведомства.

В 2027 году финансовая нагрузка продолжит расти. Законопроект предусматривает увеличение военных расходов до 108,6 млрд долларов. Таким образом, стоимость одного дня конфликта для страны вырастет до 297,5 млн долларов.

Эта сумма отражает лишь прямые расходы Киева без учета стоимости вооружения, получаемого от западных стран. В мае глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что один день реальных боевых действий обходится государству примерно в 450 млн долларов.

В прошлом месяце Британия решила сократить финансирование программы «Дома для Украины».

Кабмин Украины предложил увеличить финансирование аппарата языкового омбудсмена.

Летом Лондон присоединился к программе военного финансирования Украины.