Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
Глава МИД Ирана заявил о самом тесном в истории сотрудничестве с Россией
Глава МИД Ирана Аракчи назвал отношения с Россией самыми тесными в истории
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Тегеран никогда не сотрудничали так тесно, как в настоящее время.
Аракчи заявил, что Тегеран и Москва достигли исторического максимума в двустороннем взаимодействии на фоне рабочего визита главы российского дипломатического ведомства в исламскую республику, передает РИА «Новости».
«Принял министра иностранных дел Лаврова на своевременных переговорах в Тегеране. Мы обсудили все вопросы, от Европы до Передней Азии, включая Ливан, Палестину, Украину и Йемен. Также сосредоточили внимание на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», – написал Аббас Аракчи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики. В понедельник Сергей Лавров рассказал о готовности России содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США. Министр иностранных дел также заявил о перспективах двустороннего сотрудничества по углеводородам.