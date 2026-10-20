Глава МИД Ирана заявил о самом тесном в истории сотрудничестве с Россией

Глава МИД Ирана Аракчи назвал отношения с Россией самыми тесными в истории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аракчи заявил, что Тегеран и Москва достигли исторического максимума в двустороннем взаимодействии на фоне рабочего визита главы российского дипломатического ведомства в исламскую республику, передает РИА «Новости».

«Принял министра иностранных дел Лаврова на своевременных переговорах в Тегеране. Мы обсудили все вопросы, от Европы до Передней Азии, включая Ливан, Палестину, Украину и Йемен. Также сосредоточили внимание на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», – написал Аббас Аракчи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики. В понедельник Сергей Лавров рассказал о готовности России содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США. Министр иностранных дел также заявил о перспективах двустороннего сотрудничества по углеводородам.