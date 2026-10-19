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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами
    Киев заявил об отсутствии разведданных о ночных пусках баллистических ракет
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    Российские войска освободили запорожский Омельник
    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ
    Выборы в четырех странах поставили ЕС на грань паралича
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

    0 комментариев
    19 октября 2026, 11:31 • Новости дня

    Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева

    Беляков: За результаты работы вице-премьера Трутнева представят к госнаграде

    Tекст: Вера Басилая

    Ушедший с поста вице-премьера и полномочного представителя президента в ДФО Юрий Трутнев будет представлен к высокой государственной награде, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

    «Результаты его работы на посту заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в ДФО отмечены главой государства. Юрий Петрович будет представлен к высокой государственной награде», – заявил Беляков.

    Он также указал на огромный управленческий опыт бывшего вице-премьера, подчеркнув его высокий профессионализм, знания и компетенции, передает ТАСС.

    Ранее стало известно об уходе Трутнева с занимаемых должностей. Глава кабинета министров Михаил Мишустин предложил назначить на пост вице-премьера и полпреда в ДФО губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все вице-премьеры продолжат работу на своих постах до публикации соответствующих указов главы государства.

    Государственная дума должна в течение недели рассмотреть представленные кандидатуры на должности членов правительства России.

    18 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    @ Annabelle Gordon/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес американской администрации и отверг его «ложную дилемму» относительно необходимости победы Украины.

    «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем  переговоров. И президент Трамп работает над этим каждый день», – цитирует Бессента телеканал NBC News.

    Глава Минфина США назвал безрассудными заявления Зеленского об ограничении ресурсов для ведения боевых действий. «Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически заявили, что никто в администрации этого не делал, и я считаю, что со стороны президента Зеленского очень безрассудно выдвигать такое обвинение», – подчеркнул Бессент.

    Что касается ослабления санкционного давления на Россию, по его словам,  Трамп намерен взять 60-дневную паузу для изучения ситуации, а снято было лишь эмбарго на поставки дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам Starshield, хотя в пятницу появлялись сообщения, что Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве.

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    19 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам

    Песков назвал абсурдом обвинения ЕС России в причастности к протестам

    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах.

    «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал он телеканалу «Звезда».

    По словам Пескова, попытки связать внутренние европейские кризисы с российским влиянием лишены оснований.

    Заявления о дестабилизирующей роли России стали звучать на фоне массовых протестов в европейских государствах. Эти волнения вызваны внутренними социально-экономическими проблемами в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.

    Глава РФПИ Дмитриев ранее указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В Италии сочли тревожным заявление Путина о зоне безопасности на Украине

    La Repubblica: Слова Путина о зоне безопасности на Украине вызывают тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности на украинских приграничных территориях вызвали серьезное беспокойство в Италии, сообщает La Repubblica.

    Слова российского лидера о создании зоны безопасности на приграничных территориях Украины вызвали беспокойство в Италии, передает РИА «Новости».

    Журналисты La Repubblica пишут, что Путин редко появляется на публике в военной форме. «Однако в пятницу он надел ее ради очередного тревожного заявления», – отметили авторы статьи.

    Итальянские журналисты также обратили внимание на «бескомпромиссный тон» Путина в общении с высшим офицерским составом. В публикации подчеркивается, что цель создания такой зоны заключается в обеспечении абсолютной безопасности приграничных регионов России на будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск заявил об успешном решении задачи по созданию зоны безопасности на Украине.

    Также Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по украинской военной промышленности.


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    19 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах

    Politico: Выборы в четырех крупнейших странах поставили ЕС на грань паралича

    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутриполитическая борьба и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза грозят парализовать работу объединения и сорвать принятие рекордного бюджета, пишет Politico.

    Евросоюзу предстоит утвердить крупнейший бюджет в своей истории, закрыть финансовую дыру на Украине и справиться с геополитическим давлением со стороны США и Китая. Однако политические потрясения в странах, на которые приходится 60% ВВП и населения блока, могут привести к параличу власти, пишет Politico.

    В Испании выборы пройдут уже в следующем месяце. Во Франции в апреле следующего года сменится президент. В Германии позиции канцлера Фридриха Мерца пошатнулись из-за роста популярности «Альтернативы для Германии», а в Италии выборы намечены на 2027 год, но могут состояться и раньше.

    Неспособность ЕС принимать решения проявилась на последнем саммите, где лидеры не смогли продвинуться в обсуждении бюджета в 2 трлн евро. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него не будет политического мандата на подписание соглашения в последние месяцы пребывания у власти.

    Ситуация усугубляется геополитическим давлением: США ставят под сомнение традиционные альянсы, Китай захватывает рынки, а Украина сталкивается с дефицитом бюджета на фоне приближающейся зимы, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Венгрия увязала одобрение бюджета Евросоюза с разморозкой средств для страны. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС.

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    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Молдавия начала возводить мост через Днестр для снабжения ВСУ

    Молдавия начала строить мост через Днестр для логистической поддержки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сообщил, что власти Молдавии приступили к ускоренному строительству переправы через реку Днестр для обеспечения логистической поддержки украинской армии.

    Молдавия начала реализацию проекта будущего международного контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. «Кишинев в ускоренном режиме осуществляет строительство переправы через реку Днестр с целью обеспечения логистической поддержки ВСУ», – заявил Дмитрий Сорокин.

    Он уточнил, что работы планируется завершить к концу 2026 года. Сорокин связал возведение моста с намерением руководства Украины увеличить объемы транзита вооружений и материальных ресурсов через молдавскую территорию, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что общая длина моста составит 276 метров. Проект предусматривает установку 24 металлических опор, каждая из которых будет состоять из восьми трубчатых элементов и трех ледорезов для обеспечения устойчивости конструкции.

    В начале октября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Молдавия постепенно превращается в логистический хаб и фактический тыл для украинской армии. По его данным, на молдавской территории также планируется оборудовать медицинские центры для нужд ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна вопреки протестам фермеров.

    Аграрии Молдавии возмутились скидкой на транзит украинского зерна.

    Украина начала обсуждать с Кишиневом возможность транзита сельскохозяйственной продукции через молдавскую территорию.

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    19 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

    Российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве
    @ Valentyn Ogirenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения ракет и центру обработки данных в Киеве.

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет и центру обработки данных в Киеве и Киевской области, указало ведомство в Max.

    В украинской столице поражены дата-центр «Дата групп», логистический узел «Файер Пойнт», выпускающий и хранящий комплектующие для беспилотников и ракетных двигателей, а также предприятие «Химволокно», производящее компоненты для боевых частей дронов.

    Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо Киева, где хранились крылатые ракеты FP-5 и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9. В Ирпене поражен завод «Планета пластик», выпускающий полимерные материалы для военных нужд.

    Также ведомство сообщило о поражении сухогруза с грузами военного и двойного назначения в 130 км юго-западнее порта Одессы.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России поразили Киев и Киевскую область, целями стали предприятия военной промышленности и центр обработки данных.

    В субботу российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

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    18 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии

    Британовед Егоров: Шотландия пытается получить дополнительные полномочия

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Текущий премьер Британии Энди Бернем приветствует принципы децентрализации власти, поэтому под его управлением обсуждение темы независимости Шотландии становится менее трудным. Тем не менее для организации голосования по вопросу о выходе из Соединенного Королевства Эдинбургу все еще необходимо разрешение Лондона, сказали газете ВЗГЛЯД британоведы Олег Охошин и Василий Егоров. Ранее в Шотландии вновь высказались за организацию референдума о независимости.

    «Независимость региона – это центральная тема идеологии правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Чтобы воплотить эту идею в реальность, она использовала самые разные легальные формы давления на центральное правительство: направляла в Лондон официальные запросы, устраивала митинги и демонстрации, обращалась в Верховный суд Британии. Но все это значительного результата не принесло», – сказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Он напомнил, что еще в 1998 году был принят закон о Шотландии, который строго разграничил полномочия между Лондоном и Эдинбургом. В соответствии с документом, именно центральная власть принимает окончательное решение: стоит ли проводить референдум о независимости страны. Причем число сторонников подобного сценария на протяжении последних десяти лет остается практически неизменным.

    Собеседник подчеркивает: текущий премьер государства Энди Бернем в своей политике опирается на принципы «манчестеризма». «Это течение политической философии Британии выстраивается вокруг делегирования полномочий на места и предполагает расширение деволюции внутри Соединенного Королевства. Соответственно, кельтские регионы восприняли этот проект децентрализации власти как прямой сигнал к действию», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне 14 сентября в Кардиффе главы националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве их регионов на самоопределение. «В нем они указали, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее, и призвали его обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции», – уточнил он.

    «Таким образом, кампания за референдум о независимости Шотландии, которую сейчас проводит ШНП, имеет целью привлечение к данному вопросу внимания со стороны СМИ. Однако изменить решение центральных властей она не способна, ведь Лондон неоднократно отвечал на схожие инициативы отказом», – продолжает собеседник.

    Сами же шотландцы, по его мнению, больше заинтересованы в том, чтобы автономное правительство решало актуальные социально-экономические проблемы региона, а не пыталось отвлечь внимание электората очередным обещанием повторного референдума о независимости. «А дел на повестке дня действительно немало: начался кризис стоимости жизни и жилья, ухудшение системы образования и здравоохранения», – перечисляет Охошин.

    С тем, что представители ШНП регулярно затрагивают тему необходимости организации второго референдума, согласен и эксперт по британской политике Василий Егоров. «Тем не менее политики, на мой взгляд, прекрасно помнят, что вышло из попытки протолкнуть вопрос голосования по вопросу суверенитета в 2019-2020 годах. Реакция Лондона тогда оказалась крайне негативной, да и Верховный суд подобное рвение Эдинбурга не поддержал», – уточняет он.

    При этом Шотландия остается главным по числу сторонников независимости регионом во всем Соединенном Королевстве. «Здесь таковых около 48%. Для сравнения: в Уэльсе этот показатель колеблется в районе 30-35%. И число это в последние годы остается стабильным», – считает эксперт, добавляя, что карту референдума Эдинбург разыгрывает и из-за сместившихся ориентиров внутри центрального правительства.

    «Администрация Бернема сейчас сконцентрирована на решении экономических проблем Британии. При этом лейбористы пытаются реализовать реформу, переосмысляющую пропорцию власти между Лондоном и регионами. На этом фоне Шотландия и пытается получить дополнительные полномочия. Хотя их у Эдинбурга и так немало», – заключил Егоров.

    Ранее в Шотландии объявили о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Британии. С соответствующим заявлением выступил первый министр региона Джон Суинни, который также занимает пост лидера ШНП. По его словам, инициатива получит название «Выбери Шотландию», и она окажется наиболее сложной из всех, что организация когда-либо проводила.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией. При этом еще в сентябре, как сообщала The Herald, лидеры правящих партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании.

    В частности, стороны заявили в документе о «праве каждой нации на самоопределение». Суинни назвал саммит «поворотным моментом на конституционном пути» Соединенного Королевства, настаивая на том, что никаких препятствий для выбора пути развития у регионов быть не должно. При этом Бернема он назвал «последним премьером» единого государства.

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    18 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Евросоюзом российско-американских договоренностей по дизельному топливу как предательства Украины не имеет отношения к энергетической безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Оценка Евросоюзом и Владимиром Зеленским договоренности России и США по дизельному топливу как предательства не имеет отношения к энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение – это уже не из области энергетической безопасности. Это из области самопиара и клоунады очередной. Лишь бы только кто-то не забыл, что ты существуешь и что ты попросил у них очередные десятки миллиардов накануне, а они до сих пор не ответили», – заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    Американский лидер назвал позором удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

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    19 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине

    Песков: Кто-то в Киеве должен взять ответственность за урегулирование конфликта

    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, безусловно, окончательного урегулирования без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности достижения мирного соглашения без непосредственного участия Украины, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Россия высоко ценит посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине. «Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие. Мы высоко их ценим», – добавил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.

    На прошлой неделе Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

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    19 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства

    Мишустин внес в Госдуму кандидатуры четырех вице-премьеров и главы Минтранса

    Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Кандидатуры новых членов кабинета министров направлены на утверждение в Госдуму, следует из сообщения пресс-службы правительства в Max.

    «По итогам встречи президента Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным принят ряд решений по изменению кадрового состава кабинета министров. В соответствии с Конституцией Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу согласованные с главой государства кандидатуры», – говорится в сообщении.

    На новую должность вице-премьера – министра финансов предложена кандидатура Антона Силуанова.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на пост вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

    Глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера по вопросам развития транспортного комплекса, а руководитель Росавиации Дмитрий Ядров – на пост министра транспорта.

    Кроме того, первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

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    19 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    В Литве заметили рекордный отток жителей

    LRT: Жители Литвы рекордными темпами бегут за границу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Литве наблюдается рекордный за последние шесть лет отток населения за границу, сообщает местная пресса.

    Жители Литвы рекордными темпами бегут за границу, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

    «В этом году происходит перелом – стало больше литовцев, которые уезжают работать и жить за границу», – говорится в материале.

    По данным издания, статистика оказалась худшей за последние шесть лет. Среди причин оттока населения автор указывает рост цен, подорожавшее жилье и продукты, а также конкуренцию с иммигрантами.

    Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что впервые за долгие годы в стране может быть зафиксирован отрицательный баланс миграции. Основными странами для переезда стали Британия, Норвегия и Германия, при этом уезжает больше мужчин, чем женщин.

    Напомним, демографические проблемы привели к утрате доверия жителей Прибалтики к своим лидерам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что изгнание русского населения стало превращать регион в дом престарелых.

    Летом прошлого года обезлюдевшие территории Прибалтики начали заселять хищные звери.

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    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    18 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Германия исчерпала возможности для дальнейших поставок систем противовоздушной обороны на Украину.

    Бундесвер и немецкая оборонная промышленность сделали все возможное для усиления украинской противовоздушной обороны перед зимой, передают «Вести».

    «Мы сделали все возможное… С моей точки зрения, места для маневра нет», – подчеркнул Лашет.

    Политик выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По словам представителя ХДС, дальнейшее обострение отношений Киева с Вашингтоном может навредить самой Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США заявили о нежелании жертвовать ракетами ПВО ради Украины.

    В прошлом году Германия решила засекретить поставки оружия на Украину.

    Комментарии (6)
    19 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Япония заявила о намерении добиваться решения спора по Курилам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Токио будет и дальше искать решение территориального спора с Россией по Курильским островам, спустя 70 лет после подписания советско-японской совместной декларации.

    Правительство Японии в понедельник подтвердило курс на поиск решения давнего территориального спора с Россией вокруг группы островов у Хоккайдо, несмотря на ухудшение двусторонних отношений и на фоне 70-летия совместной декларации 1956 года о частичном возвращении островов, передает Kyodo News.

    Совместная декларация 1956 года, в рамках которой Япония и тогдашний Советский Союз восстановили дипломатические отношения, предусматривает возврат Японии после заключения мирного договора двух из четырех спорных островов – Шикотана и группы Хабомаи, называемых в Японии Северными территориями, а в России – частью Южных Курил.

    «Даже в условиях сложного состояния японско-российских отношений мы будем продолжать необходимое общение с российской стороной и работать над тем, чтобы преодолеть нынешний тупик», – заявил Минору Кихара на регулярной пресс-конференции в Токио.

    Многолетний спор по островам, куда также входят Кунашир и Итуруп, до сих пор не позволил Токио и Москве подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны: Япония считает, что Советский Союз незаконно занял эти территории после капитуляции в августе 1945 года, тогда как российская сторона настаивает на законности их приобретения.

    Япония и Россия договорились в 2018 году продвигать переговоры на основе совместной декларации 1956 года, однако они были приостановлены в 2022 году после начала спецоперации на Украине и последовавшего ухудшения отношений на фоне присоединения Японии к санкциям против Москвы; напряженность усилилась после того, как в августе президент России Владимир Путин впервые посетил один из спорных островов, что вызвало официальный протест Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский эксперт назвал приход китайских инвесторов на Курильские острова поражением Японии и сигналом ослабления ее позиций в регионе. В мае японский политик перед визитом в Россию рассказал о передаче им тайного послания от премьер-министра Японии российскому руководству. В июле посольство России в Токио осудило высказывания посла Германии о принадлежности Курильских островов.

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    19 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Умер бывший ведущий «Вестей» Михаил Пономарев

    Умер российский журналист и телеведущий Михаил Пономарев

    Умер бывший ведущий «Вестей» Михаил Пономарев
    @ Дружинин Алексей/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский журналист и бывший ведущий программ «Вести» и «Новости» Михаил Пономарев ушел из жизни, сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей.

    Михаил Пономарев скончался, сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей в Telegram-канале.

    Пономарев был ведущим программы «Вести» на телеканале РТР с 1991 по 1999 год. Позднее, в 1999–2001 годах, он работал ведущим «Новостей» на ТВ-6.

    В Национальной ассоциации телерадиовещателей выразили соболезнования семье и близким журналиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Владимира Молчанова.

    В апреле стала известна причина смерти телеведущего Алексея Пиманова. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его кончиной.

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