Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках
Bloomberg: Украина заподозрила США в блокировке разведданных о российских атаках
На Украине заподозрили, что администрация президента США Дональда Трампа намеренно блокирует передачу разведывательной информации, что позволяет ракетам достигать целей без предупреждения.
Украинская сторона считает, что Вашингтон скрывает от нее информацию о ракетных ударах, позволяя снарядам поражать цели без своевременного включения систем оповещения, пишет Bloomberg.
По мнению Киева, американская администрация первоначально ограничила обмен разведданными. В результате этого первая волна ракет смогла прорвать оборону в воскресенье. Позднее вечером Вашингтон восстановил работу системы раннего предупреждения для отражения второй волны атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал о предупреждении США прекратить передачу разведданных. Президент США Дональд Трамп отверг заявления о нарушении договоренностей с украинской стороной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Вашингтона лишить Киев разведывательной информации.