Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках

Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине

Песков: Кто-то в Киеве должен взять ответственность за урегулирование конфликта

Tекст: Елизавета Шишкова

«Конечно же, безусловно, окончательного урегулирования без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности достижения мирного соглашения без непосредственного участия Украины, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Россия высоко ценит посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине. «Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие. Мы высоко их ценим», – добавил пресс-секретарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.

На прошлой неделе Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.